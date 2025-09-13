Не дай "прилипнуть": как правильно пользоваться ручником зимой

Стояночный тормоз / Фото: uamotors.com.ua

В сети часто распространяются мифы и сомнительные советы по использованию стояночного тормоза зимой, особенно во время ночной парковки. Автоинструкторы объясняют, что большинство этих оговорок не имеют технической подоплеки, а скорее связаны с неправильными привычками самих водителей.

Об этом сообщает UaMotors.

Стояночный тормоз является важным элементом безопасности, который помогает не только в случае отказа основной тормозной системы, но и обеспечивает надежную фиксацию автомобиля при парковке, в частности на уклонах или неровных поверхностях. Парковочный режим автоматической коробки или передача на механике не может полностью заменить его функцию.

Проблемы обычно возникают из-за того, что водители активируют «ручник» сразу после остановки, когда тормозные механизмы еще разогреты. В холодное время года это повышает риск примерзания. Опытные автовладельцы советуют делать паузу 2-3 минуты, чтобы тормоза остыли, и только после этого использовать стояночный тормоз. Важно также не затягивать его слишком сильно: достаточно нескольких щелчков, чтобы колеса были зафиксированы, а для дополнительной безопасности следует включить передачу — вторую или заднюю на авто с «механикой».

Еще один риск связан с парковкой в лужах. Если вода попадает на тормозные механизмы, может замерзнуть за ночь и заблокировать колодки. Избежать этого помогает не только предварительное охлаждение тормозов, но и осторожный выбор стояночного места.

Таким образом, при правильном использовании «ручник» зимой остается абсолютно безопасным и необходимым инструментом для фиксации автомобиля.

