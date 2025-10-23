Не делайте этого: 5 "автоматических" ошибок на АЗС, которые дорого стоят водителям

АЗС / © pixabay.com

Реклама

Каждый автовладелец посещает АЗС на автомате, выполняя привычные действия. Однако именно эта автоматичность может привести к серьезным неприятностям и затратам. Эксперты назвали распространенные ошибки, о которых водители даже не задумываются.

Об этом пишет UA.Motors.

Заправка с включенным двигателем

Реклама

Одна из самых распространенных и опасных ошибок — заправка автомобиля с работающим двигателем. Многие забывают об этом, особенно зимой, не желая охлаждать салон. Это не только опасно, но и может привести к сбоям в работе топливного оборудования автомобиля.

Забытый пистолет

Появление заправщиков на многих АЗС стало необходимостью. Причина проста: водители массово забывали вытаскивать заправочный пистолет из бака после оплаты и просто трогались с места. Такая ошибка чревата серьезными затратами на ремонт колонки и собственного авто.

Потеря бдительности и воровство

Реклама

Современные АЗС оснащены камерами, что часто заставляет водителей расслабляться и оставлять автомобиль незапертым, пока они идут в кассу. Именно в этот момент воры могут быстро украсть из салона ценные вещи — телефон, кошелек или сумку.

Спешка, портящая краску

Еще одна распространенная ошибка — спешка. Часто водители извлекают пистолет сразу после того, как колонка перестает считать топливо («отстрел»). Однако у шланга еще остается горючее, которое вытекает на кузов. Это может серьезно повредить лакокрасочное покрытие вокруг бензобака люка.

Неправильный объем топлива

Реклама

Эксперты также предостерегают от неправильного выбора объема топлива. Заливать «под завязку» или, наоборот, ездить с почти пустым баком — все равно плохо. Это может вызвать проблемы в работе топливной системы автомобиля.

Напомним, случайный срыв заправочного шланга на АЗС квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Эксперты предостерегают, что главная ошибка в такой ситуации — бегство с места происшествия, ведь это чревато не только штрафом, но и лишением водительских прав сроком от одного до полутора лет.

Правильный алгоритм действий — немедленно остановиться, вызвать полицию и зафиксировать все повреждения для страховой компании. Ответственность за ремонт колонки и авто несет водитель или его полис ОСАГО. Если же водитель покинет место инцидента, страховая компания может отказать в возмещении ущерба.