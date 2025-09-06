Не игнорируйте этот звук: как понять, что авто следует продавать

Авто, двигатель, автомеханик / © Pixabay

Автомеханик рассказал, как понять, что пора продавать машину . Да, неприятные шумы в коробке передач могут быть признаком серьезной проблемы.

Об этом сообщает Auto Swiat.

«Скрип, вибрация или рывки при переключении передач — явные доказательства того, что что-то не так. Если ваша коробка передач начала выдавать стук во время переключения, пора избавляться от машины», — говорит механик.

Такие симптомы могут свидетельствовать о серьезной неисправности автоматической коробки, а стоимость ее ремонта может превышать стоимость подержанного автомобиля. Водители нередко игнорируют эти «симптомы», добавляет специалист, а это – тупик, который приводит к еще большему счету.

Автомеханик советует подумать о продаже автомобиля, прежде чем проблема станет серьезнее. ‚ Однако эксперт отмечает важность быть честным с потенциальными покупателями.

"Обязательно предупредите их, на что они ввязываются", - говорит Килмер.

Это хороший подход не только по этическим, но и по юридическим соображениям. Дело в том, что продажа автомобиля со скрытым дефектом — серьезный риск, поскольку может оказаться, что автомобиль не только «возвратят» вам, и вам в конце концов придется нести расходы на ремонт, но и заставят оплачивать судебные процессы. Кроме того, скрытие дефектов определенных механизмов может также повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее говорилось, что кнопка «L» (Low) на селекторе может значительно облегчить управление в сложных ситуациях. Это важный инструмент для сохранения трансмиссии.

Такой режим заставляет двигатель работать на повышенных оборотах – это обеспечивает большую тягу на низких скоростях, а значит, двигатель берет на себя часть нагрузки, что снижает риск перегрева тормозов. Переключение на пониженную передачу будет полезно в следующих случаях: движение в горах, буксировка тяжелого прицепа, бездорожье, снег и лед.

При этом следует помнить: режим L не предназначен для постоянного использования в обычных условиях, например, в городе или на трассе. В таких условиях максимальная скорость автомобиля существенно ограничена, что создает опасность для всех участников движения. Кроме того, длительная работа двигателя на высоких оборотах ускоряет износ трансмиссии.