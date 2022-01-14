Не купили бы их снова: названы автомобили, наиболее разочаровывающие своих владельцев

Не купили бы их снова: названы автомобили, наиболее разочаровывающие своих владельцев

В антирейтинг попали десять моделей.

Специалисты составили список автомобилей, наиболее разочаровывающих своих владельцев.

Соответствующий антирейтинг опубликовали эксперты американского издания Consumer Reports.

Так, в списке оказались десять моделей, от которых владельцы получали наименьшее удовольствие в 2021 году. В проведенных изданием опросах приняли участие более 300 тысяч человек. Забегая вперед отметим, что половину строчек в антирейтинге заняли автомобили азиатских производителей, вторую половину – американских.

Главным критерием для формирования рейтинга было желание владельца снова приобрести аналогичный автомобиль. В то же время, на ответы респондентов могли повлиять разные причины – от надежности и производительности до стоимости и субъективных факторов.

Итак, на десятой строчке расположился KIA Forte: сохранять верность модели решили 47 процентов опрошенных. Такой же индекс удовлетворенности заработал Cadillac XT4. Два внедорожника Jeep – Renegade и Compass – набрали по 46 процентов, столько же получил Infiniti QX50.

На пятой строчке оказался Nissan Rogue Sport (Qashqai) с 42 процентами владельцев, желающих купить модель еще раз. Далее – еще один Infiniti, Q50 с 40 процентами. Кроссовер Chevrolet смог набрать только 37 процентов, однако первая двойка отметилась заметным отрывом: за Ford EcoSport отдали голос только 30 процентов опрошенных, а за Toyota C-HR – 29 процентов.

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