Не лейте кипяток на авто: как правильно разморозить лобовое стекло зимой

В морозные утра хочется быстро убрать лед с лобового стекла авто, но заливать его горячей водой — опасная идея. Эксперты объясняют: резкий температурный перепад может вызвать микротрещины, которые впоследствии расширяются и превращаются в дорогостоящий ремонт. Кроме того, стекающая вода способна замерзнуть на земле и образовать скользкий участок.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты советуют использовать средство для размораживания стекла. Нужно лишь распылить его на поверхность и снять тающий лед скребком. Эксперты предостерегают: не стоит использовать банковские карты или пластиковые футляры — такие предметы легко поцарапают стекло.

В TikTok этот способ также вызвал живой интерес. Пользователь @mjckitchensandbathrooms рассказал, что бюджетный размораживатель, который стоит около 2 фунтов стерлингов (около 110 грн, -Ред.), эффективно убрал лед даже при -15 °C. В то же время в комментариях напомнили: некоторые компоненты таких средств опасны для кошек, поэтому стоит быть осторожными, если рядом есть животные.

Автоинструкторы отмечают, что совет особенно важен для новичков. Перед поездкой нужно полностью очистить лед и снег с лобового, заднего и боковых окон, фар, зеркал и номерных знаков — это требование безопасности.

Напомним, прогревать авто на месте зимой опасно для мотора и кошелька. Эксперты назвали альтернативы, которые действительно работают в мороз.