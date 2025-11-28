- Дата публикации
Не лейте кипяток на авто: как правильно разморозить лобовое стекло зимой
Зимой не стоит размораживать лобовое стекло кипятком — это может привести к трещинам. Эксперты назвали более безопасный способ, который работает значительно быстрее.
В морозные утра хочется быстро убрать лед с лобового стекла авто, но заливать его горячей водой — опасная идея. Эксперты объясняют: резкий температурный перепад может вызвать микротрещины, которые впоследствии расширяются и превращаются в дорогостоящий ремонт. Кроме того, стекающая вода способна замерзнуть на земле и образовать скользкий участок.
Об этом сообщило издание Express.
Специалисты советуют использовать средство для размораживания стекла. Нужно лишь распылить его на поверхность и снять тающий лед скребком. Эксперты предостерегают: не стоит использовать банковские карты или пластиковые футляры — такие предметы легко поцарапают стекло.
В TikTok этот способ также вызвал живой интерес. Пользователь @mjckitchensandbathrooms рассказал, что бюджетный размораживатель, который стоит около 2 фунтов стерлингов (около 110 грн, -Ред.), эффективно убрал лед даже при -15 °C. В то же время в комментариях напомнили: некоторые компоненты таких средств опасны для кошек, поэтому стоит быть осторожными, если рядом есть животные.
Автоинструкторы отмечают, что совет особенно важен для новичков. Перед поездкой нужно полностью очистить лед и снег с лобового, заднего и боковых окон, фар, зеркал и номерных знаков — это требование безопасности.
