Не мойте авто в жару: когда это следует делать и как не повредить покрытие

Мытье авто / © Pixabay

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С наступлением потепления автомобилисты стремятся привести свои машины в порядок. Однако эксперты отмечают: неправильная мойка авто может нанести больше вреда, чем пользы. Оказывается, самый плохой момент для посещения автомойки — это жаркий солнечный день.

Об этом пишет Daily Mail.

Почему мойка авто в солнечный день — плохая идея

Несмотря на распространенное мнение, что в теплую погоду машина быстро сохнет после мойки, она может оставить на кузове непривлекательные пятна. Это происходит потому, что вода испаряется быстрее, чем успевает высохнуть, оставляя следы на лакокрасочном покрытии. Кроме того, мыло и моющие средства могут высохнуть еще до того, как их смоют, что значительно усложняет очищение.

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Оптимальные условия для мойки авто:

Пасмурная погода или утреннее и вечернее время в жаркие дни.

Защищенное от прямых солнечных лучей место.

Температура воздуха от +10°C до +25°C.

Автоматические мойки: удобство или вред?

Автоматические мойки кажутся быстрым и легким решением, однако они могут нанести вред лакокрасочному покрытию. Основная проблема — щетки, которые могут накапливать песок и грязь из предыдущих автомобилей, а это приводит к появлению мелких царапин. С течением времени они делают краску менее яркой и тусклой, особенно на темных машинах.

Чем опасны моющие средства и губки для автомобиля?

Многие водители используют обычное моющее средство или кухонные губки, не подозревая, что это может повредить защитный слой краски.

Что не следует использовать:

Посудомоечное средство – оно удаляет не только грязь, но и защитный слой краски. Абразивные губки — могут поцарапать кузов и повредить лакокрасочное покрытие. Жесткие щетки – оставляют микроцарапины, которые со временем накапливаются.

Лучше всего использовать специальные микрофибровые салфетки и автомобильные шампуни, не содержащие агрессивных химических компонентов.

Полировка и воск: секрет идеального вида авто

Чтобы сохранить блеск и защитить кузов от внешних факторов, эксперты рекомендуют не пренебрегать полировкой и нанесением воска.

Как правильно ухаживать за кузовом:

Полировка — устраняет микроцарапины и выравнивает верхний слой краски.

Воск — создает защитный барьер, защищая авто от грязи, влаги и ультрафиолета.

Заметим, обычной мойки авто может быть недостаточно для достижения действительно блестящего вида. Одним из интересных и доступных способов придать машине дополнительный блеск является использование кондиционера для волос.