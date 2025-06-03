Не нажимай без надобности: эксперт объяснил, чем опасна кнопка рециркуляции в авто

Автомобиль / © pixabay.com

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В современных автомобилях предусмотрено немало интеллектуальных функций, одна из которых — система рециркуляции воздуха. Водители часто активируют ее по привычке, не задумываясь о потенциальных рисках.

Однако, как предостерегает известный автомеханик и блогер Скотти Килмер, такая невинная на первый взгляд функция может представлять опасность для жизни.

По словам эксперта, кнопка рециркуляции позволяет перекрыть поступление воздуха извне, чтобы повысить эффективность охлаждения или обогрева в салоне. Но когда ее используют постоянно, без поступления свежего воздуха, в салоне быстро скапливается избыточное количество углекислого газа.

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«Многие водители не понимают, что постоянное использование этой функции превращает салон автомобиля в закрытую камеру», — отмечает Килмер.

Он предупреждает: повышенное содержание CO₂ может вызвать сонливость и снижение концентрации внимания, что особенно опасно во время длительных переездов. Это в разы увеличивает риск попасть в ДТП.

Эксперт рекомендует использовать рециркуляцию только для кратковременного прогрева или охлаждения салона. В длительных поездках — лучше периодически открывать окна для естественной вентиляции.

В ряде стран Европы за неисправную систему вентиляции авто могут даже налагать штрафы. Причина — понимание того, насколько важно обеспечить водителю надлежащий доступ к свежему воздуху для поддержания бодрости.

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Напомним, ранее мы писали, что остановки на светофорах, железнодорожных переездах или перед супермаркетом — привычная часть городской езды. Но если пауза затягивается, держа двигатель на холостом ходу, водители не только тратят горючее, но и сокращают ресурс авто.