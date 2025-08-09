Не покупайте эти авто: названы четыре модели с частыми поломками

Автомобиль / © Pixabay

Высокая репутация автомобильного бренда не всегда гарантирует безупречную надежность. Даже известные модели с хорошей историей могут стать источником постоянных проблем и затрат.

Об этом предупредил эксперт по ремонту автомобилей Алан Гельфанд.

По его словам, в список ненадежных попали BMW 3 Series 2012-2015 годов, Audi Q5 2013-2017 годов, Honda Odyssey начала 2010-х и Toyota Camry того же периода. У BMW часто возникают истоки смазки, поломки цепи ГРМ и проблемы с охлаждением двигателя.

Audi Q5 может подвести владельцев из-за неисправностей водяного насоса, электроники и избыточного расхода масла.

Honda Odyssey нередко страдает от проблем с коробкой передач, каталитическим нейтрализатором и утечками масла.

Даже Toyota Camry начала 2010-х, считаемая эталоном надежности, может неприятно удивить чрезмерным расходом масла и неисправностями датчиков.

Эксперт советует внимательно проверять подержанные авто перед покупкой, даже если у них безупречная репутация, ведь ремонт таких моделей может стоить немало.

