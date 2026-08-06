Не путайте с желтой разметкой: что означает желтый фон дорожного знака

Временные дорожные знаки / © УНІАН

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По действующим Правилам дорожного движения временные дорожные знаки устанавливают на переносных устройствах или дорожном оборудовании, а также закрепляют на щите с желтым фоном. В то же время, не каждый желтый элемент на дороге является временным знаком. Желтый фон должен являться частью конструкции знака или щита, а не просто цветом разметки или другой деталью дорожной инфраструктуры.

Временные знаки применяют, когда привычный порядок движения следует изменить на время. Это может касаться дорожных работ, ремонта постройки, перекрытия полосы или других временных условий на маршруте.

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ТСН.ua рассказывает, как правильно читать такие знаки и как не запутаться

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Когда желтый знак имеет приоритет

Временные дорожные знаки имеют преимущество над постоянными дорожными знаками и дорожной разметкой. Поэтому на участке работ водитель должен выполнить требование временного знака даже если постоянный знак рядом показывает другое направление или режим движения.

Например, постоянный знак может разрешать движение прямо, а временный – направлять транспорт в объезд. В такой ситуации следует ехать по временной схеме, а не по старой организации движения.

Это правило не отменяет требований регулятора и сигналов светофора. Сигналы регулятора имеют преимущество над светофорами, дорожными знаками и разметкой, а сигналы светофора — знаками приоритета в предусмотренных ПДД случаях.

Чем желтый фон знака отличается от желтой разметки

Желтый фон — это способ выделить временный дорожный знак. Разметку наносят непосредственно на проезжую часть, бордюр или элементы дорожных сооружений и имеет собственное назначение по ПДД.

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Знаки имеют преимущество над дорожной разметкой. Поэтому водителю важно сначала определить, что перед ним: щит с дорожным знаком на желтом фоне или нанесенная на дорогу линия, сетка, стрелка или другой символ.

Желтая сетчатая разметка, например, имеет другое предназначение, чем временный знак. Полностью о ее значении объясняем в материале о желтой сетчатой разметке на перекрестке .

Что делать, если знаки и разметка противоречат друг другу

Действуйте по следующему алгоритму:

Уменьшите скорость и заранее оцените все знаки, разметку, светофор и дорожное оборудование. Определите, временный ли знак: обратите внимание на переносную конструкцию или желтый фон щита. Выполните требование временного знака, если оно изменяет постоянный знак или разметку. Убедитесь, что маневр безопасен и не выезжайте на закрытую полосу или участок работ. Если движение регулирует регулятор, выполняйте его сигналы.

Не стоит ориентироваться только на знакомый постоянный знак или старую разметку. На ремонте дорожная ситуация может изменяться, а временная схема устанавливается для актуальных условий движения.

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Типичные ошибки водителей

Распространенное заблуждение — воспринимать желтый фон как декоративное оформление постоянного знака и продолжать движение по привычной схеме. На самом деле это может означать временное изменение маршрута, ограничение или направление движения.

Также не следует путать знак на желтом фоне с желтой разметкой. В первом случае действует требование дорожного знака, во втором правила, установленные конкретным видом разметки.

Не следует автоматически считать любой желтый предмет у дороги временным знаком. Если ситуация неясна, снизьте скорость, не совершайте резкого маневра и ориентируйтесь на ПДД и сигналы уполномоченных лиц.

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