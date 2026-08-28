Не ради красоты: зачем на самом деле нужны чёрные точки на лобовом стекле автомобиля

Зачем на лобовом стекле автомобиля черные пятнышки

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Черные точки по краям лобового стекла автомобиля могут показаться обычным элементом дизайна, однако на самом деле они выполняют сразу несколько практических функций. Это так называемая фрита — керамическая эмаль, которую в процессе производства при высокой температуре вплавляют непосредственно в стекло.

Об этом сообщило издание The Economic Times.

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Зачем нужна фрита

Современное лобовое стекло крепится к кузову автомобиля с помощью полиуретанового клея. Одна из задач чёрной керамической полосы — защищать этот материал от ультрафиолетового излучения, которое со временем может ухудшать свойства полиуретана.

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Кроме того, фрита помогает обеспечить более надежное сцепление клея со стеклом. Керамическая эмаль образует поверхность, к которой клей может лучше прилипнуть, чем к гладкому прозрачному стеклу. В то же время темная полоса скрывает место нанесения клея, поэтому край лобового стекла выглядит более аккуратно.

В отличие от краски или пленки, фритта является частью самого стекла. Поэтому она не должна отслаиваться или стираться, как обычное покрытие.

Почему чёрная полоса превращается в пятна

Характерный узор из чёрных точек также имеет практическое объяснение. Тёмная керамическая поверхность поглощает больше тепла, чем прозрачное стекло. В процессе производства резкий переход между этими участками мог бы привести к неравномерному нагреву и деформации.

Именно поэтому сплошная чёрная полоса постепенно переходит в всё более мелкие точки. Такая точечная матрица помогает сделать переход температур более плавным и снизить риск деформации стекла.

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Подобный узор можно увидеть и возле зеркала заднего вида. Там дополнительные чёрные точки помогают уменьшить попадание солнечного света через зазор между солнцезащитными козырьками. В современных автомобилях эта зона также может быть связана с размещением камер и другого оборудования.

Напомним, ранее мы сообщали, что стиль вождения может существенно влиять на срок службы аккумулятора электромобиля. Исследователи выяснили, при каком стиле вождения прогнозируемая потеря ёмкости оказалась примерно в 2,5 раза больше.

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