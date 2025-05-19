Не разбивайте окно: что делать, когда забыли ключи внутри автомобиля

Ключи в авто / © Getty Images

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Многие водители сталкивались с ситуацией, когда ключи от авто остались запертыми внутри.

Об этом пишет АВТОПИЛОТ.

Как попасть в запертый автомобиль, не прибегая к разбиению стекла?

1. Проверьте все двери

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Прежде всего, проверьте все двери. В стрессовой ситуации этот простой совет может показаться банальным, но часто бывает так, что одна из дверей окажется незапертой или неплотно закрыта.

"Обойдите автомобиль и проверьте каждый замок, а также крышку багажника - возможно, через нее удастся попасть в салон", - пишут специалисты.

2. Отыщите запасной ключ

В суматохе легко забыть о существовании второго комплекта ключей. Если вы находитесь недалеко от дома или можете попросить кого-нибудь из родных или друзей привезти вам запасной ключ, это будет самым простым и дешевым решением проблемы. Многие водители предусмотрительно хранят второй комплект ключей в надежном месте на всякий случай.

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"Если вы находитесь недалеко от дома или можете попросить кого-то из родных или друзей привезти вам запасной ключ, это будет самым простым и дешевым решением проблемы", - отмечается в сообщении.

3. Воспользуйтесь мобильным приложением производителя

Современные автомобили часто оснащены функцией дистанционного управления через специальное мобильное приложение. Если ваш автомобиль поддерживает такую возможность и вы предварительно настроили пользовательский профиль, попробуйте открыть дверь с помощью смартфона.

"Эта функция становится все более популярной среди различных автопроизводителей", - отмечается в сообщении.

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4. Вызовите службу помощи на дороге или автослесарю

Вызовите службу помощи на дороге или автослесаре. Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, самым безопасным и часто самым дешевым вариантом будет обращение к профессионалам. Многие страховые полисы включают в себя услугу помощи на дороге, которая может предусматривать бесплатное открытие автомобиля.

"Если же такой услуги у вас нет, специализированный автослесарь сможет открыть ваш автомобиль, как правило, за цену, значительно ниже стоимости замены разбитого стекла", - уверяют специалисты.

Итак, запертые ключи в автомобиле – это неприятность, но не катастрофа. Сохраняйте спокойствие и благоразумие в поисках правильного решения в этой ситуации. Разбиение окна следует рассматривать только как крайнюю меру в действительно экстремальных ситуациях, когда существует непосредственная угроза жизни или здоровью.

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Напомним, водители могут повредить свои автомобили из-за простой ошибки с переключением передач, что ставит под угрозу их финансы. Как отмечают эксперты, неправильное снижение передач может привести к износу сцепления. Эксперты даже предупредили, что слишком быстрое переключение вниз может повредить автомобиль.

Пропускать передачи на механике можно, вы полностью контролируете процесс. Относительно повышения передач это не проблема. Скажем, вы хотите переключиться со второй на четвертую – просто подождите немного дольше перед отпусканием сцепления, чтобы обороты двигателя снизились до соответствующего уровня», – советует эксперт водителям.

Для снижения передачи – например, с шестой на третью – следует помнить две вещи:

никогда не снижайте передачу настолько, чтобы обороты двигателя превысили красную зону. "Это называется "денежное переключение", потому что оно опустошит ваш кошелек", - говорит эксперт.

нужно добавить газа при переключении, чтобы повысить обороты двигателя до нужного уровня. Если этого не сделать – вы подвергаете сцепление дополнительному износу, и даже можете заблокировать колеса.