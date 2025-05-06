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ТСН в социальных сетях

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Категория
Новости
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Не садитесь за руль в таком состоянии: как организм требует отдыха

Если во время вождения у вас дрожит глаз — это сигнал организма. Медики объясняют, почему это опасно и как избежать серьезных последствий.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Опасность переутомления за рулем

Опасность переутомления за рулем / © Pixabay

Длительные поездки за рулем без перерывов могут спровоцировать миокимию — самопроизвольное подергивание век, которое все чаще фиксируют у водителей. Как сообщают эксперты, это состояние не болезнь, но может стать первым сигналом организма о критическом переутомлении.

Об этом сообщило издание Gazeta.ua.

Миокимия возникает из-за перенапряжения глаз и нервной системы. Обычно симптом исчезает после отдыха, но при игнорировании — продолжается неделями. В редких случаях она перерастает в миокимию лица, которая может быть связана с неврологическими заболеваниями, в частности рассеянным склерозом.

Долгое сидение за рулем вызывает:

  1. напряжение в мышцах шеи и головы, что провоцирует мигрень;

  2. скачки давления, головокружение;

  3. снижение концентрации из-за обезвоживания (особенно в жару).

Эксперты советуют:

  • Делать паузы каждые 2-3 часа, двигаться во время остановок.

  • Следить за гидратацией (норма — 1,5-2 л воды за день).

  • При ощущении «мурашек», или «червячков» под кожей — немедленно остановиться.

Напомним, водителям рассказали о «секретной кнопке», которая в жару поможет охладить салон авто.

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