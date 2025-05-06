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Не садитесь за руль в таком состоянии: как организм требует отдыха
Если во время вождения у вас дрожит глаз — это сигнал организма. Медики объясняют, почему это опасно и как избежать серьезных последствий.
Длительные поездки за рулем без перерывов могут спровоцировать миокимию — самопроизвольное подергивание век, которое все чаще фиксируют у водителей. Как сообщают эксперты, это состояние не болезнь, но может стать первым сигналом организма о критическом переутомлении.
Об этом сообщило издание Gazeta.ua.
Миокимия возникает из-за перенапряжения глаз и нервной системы. Обычно симптом исчезает после отдыха, но при игнорировании — продолжается неделями. В редких случаях она перерастает в миокимию лица, которая может быть связана с неврологическими заболеваниями, в частности рассеянным склерозом.
Долгое сидение за рулем вызывает:
напряжение в мышцах шеи и головы, что провоцирует мигрень;
скачки давления, головокружение;
снижение концентрации из-за обезвоживания (особенно в жару).
Эксперты советуют:
Делать паузы каждые 2-3 часа, двигаться во время остановок.
Следить за гидратацией (норма — 1,5-2 л воды за день).
При ощущении «мурашек», или «червячков» под кожей — немедленно остановиться.
Напомним, водителям рассказали о «секретной кнопке», которая в жару поможет охладить салон авто.