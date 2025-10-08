Не смотрите на пробег: эксперты назвали главный признак, который выдаст проблемное подержанное авто

Автомобиль / © Pixabay

Покупка б/ у авто может превратиться в настоящую лотерею, особенно если продавец скрывает, что машина годами работала в такси. Специалисты рассказали о шести главных признаках, которые помогут разоблачить «убитый» автомобиль и уберечь себя от дорогостоящего ремонта в будущем.

Об этом пишет УНИАН.

Автомобили, которые использовались в такси, полиции или службах проката, испытывают колоссальные нагрузки. Их часто эксплуатируют сменами по 12 часов, двигатели часами работают на холостом ходу, а пробег накапливается в 3-4 раза быстрее, чем у обычных авто.

«Длительная работа на холостом ходу не дает двигателю достичь оптимальных температур, приводя к накоплению углерода в камерах сгорания», — объясняет эксперт авторынка Матас Бузелис.

Постоянные остановки и трогания с места «убивают» сцепление и подвеску. В итоге, такие машины гораздо чаще нуждаются в ремонте, а их реальное состояние далеко от идеального.

Шесть признаков, которые скажут «таксомотор»

Специалисты компании carVertical назвали ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при осмотре подержанного авто.

История обслуживания: слишком частые записи о ремонте и замене деталей могут свидетельствовать об интенсивном использовании машины.

Огромный пробег: Такси легко «наматывают» сотни тысяч километров. Если на одометре подозрительно мала цифра, есть риск, что пробег скрутили.

Чрезмерный износ салона: Обратите внимание на затертый руль, рычаг переключения передач, продаленные сиденья (особенно пассажирские) и педали.

Подозрительный цвет Если авто имеет нехарактерный для модели цвет или следы свежей покраски, возможно, продавец пытается скрыть фирменный цвет службы такси.

На месте, где крепился знак такси, на краске могли остаться темные пятна, царапины или потертости.

Чрезмерная влажность в салоне: Часто перед продажей в бывших такси проводят агрессивную химчистку. Если в салоне ощущается сырость, это может быть попыткой скрыть сильный износ и грязь.

Эксперты не советуют покупать бывшие такси. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно проверять историю транспортного средства по VIN-коду.

«Транспортные средства со значительным пробегом, как бывшие такси, могут быть более склонны к фальсификации пробега, чтобы повысить привлекательность для покупателей», — заключает Матас Бузелис.

