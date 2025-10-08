ТСН в социальных сетях

324
2 мин

Не смотрите на пробег: эксперты назвали главный признак, который выдаст проблемное подержанное авто

Хотите купить надежное подержанное авто, а не «кота в мешке»? Специалисты авторынка назвали шесть простых способов проверить, не пытаются ли вам продать машину после службы такси.

Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

Покупка б/ у авто может превратиться в настоящую лотерею, особенно если продавец скрывает, что машина годами работала в такси. Специалисты рассказали о шести главных признаках, которые помогут разоблачить «убитый» автомобиль и уберечь себя от дорогостоящего ремонта в будущем.

Об этом пишет УНИАН.

Автомобили, которые использовались в такси, полиции или службах проката, испытывают колоссальные нагрузки. Их часто эксплуатируют сменами по 12 часов, двигатели часами работают на холостом ходу, а пробег накапливается в 3-4 раза быстрее, чем у обычных авто.

«Длительная работа на холостом ходу не дает двигателю достичь оптимальных температур, приводя к накоплению углерода в камерах сгорания», — объясняет эксперт авторынка Матас Бузелис.

Постоянные остановки и трогания с места «убивают» сцепление и подвеску. В итоге, такие машины гораздо чаще нуждаются в ремонте, а их реальное состояние далеко от идеального.

Шесть признаков, которые скажут «таксомотор»

Специалисты компании carVertical назвали ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при осмотре подержанного авто.

  • История обслуживания: слишком частые записи о ремонте и замене деталей могут свидетельствовать об интенсивном использовании машины.

  • Огромный пробег: Такси легко «наматывают» сотни тысяч километров. Если на одометре подозрительно мала цифра, есть риск, что пробег скрутили.

  • Чрезмерный износ салона: Обратите внимание на затертый руль, рычаг переключения передач, продаленные сиденья (особенно пассажирские) и педали.

  • Подозрительный цвет Если авто имеет нехарактерный для модели цвет или следы свежей покраски, возможно, продавец пытается скрыть фирменный цвет службы такси.

  • На месте, где крепился знак такси, на краске могли остаться темные пятна, царапины или потертости.

  • Чрезмерная влажность в салоне: Часто перед продажей в бывших такси проводят агрессивную химчистку. Если в салоне ощущается сырость, это может быть попыткой скрыть сильный износ и грязь.

Эксперты не советуют покупать бывшие такси. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо тщательно проверять историю транспортного средства по VIN-коду.

«Транспортные средства со значительным пробегом, как бывшие такси, могут быть более склонны к фальсификации пробега, чтобы повысить привлекательность для покупателей», — заключает Матас Бузелис.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые двигатели не выдерживают даже 100 тысяч километров пробега — их ремонт может стоить владельцам очень дорого. А также о пятерке моделей, которые часто ломаются в Украине.

