Не справился с управлением, въехал в бордюр и вылетел в кювет: в Киеве погиб 24-летний водитель Mini Cooper (фото)

Парня вырезали из покореженной машины.
В Киеве погиб 24-летний водитель красного MINI Cooper. Парень не справился с управлением, въехал в бордюр и вылетел в кювет.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 1 октября на улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе города Киева, жилой массив Выгуровщина-Троещина.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"Ночью в столичную полициєюи поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии на улице Оноре де Бальзака. На место аварии сразу выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка полиции, патрульные полицейские и врачи. Правоохранители предварительно установили, что водитель легковушки Mini Cooper не справился с управлением и совершил наезд на бордюр, после чего выехал за пределы проезжей части в кювет и перевернулся. От полученных травм водитель, 1997 года рождения, погиб на месте", — говорится в сообщении полиции.
По данным "Оперативного", спасатели ГСЧС вырезали пострадавшего парня из покореженной машины. Его пытались реанимировать, но, к сожалению, от полученных травм он умер на месте.
Следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, в Киеве автокран стрелой проломил заднее стекло машины.