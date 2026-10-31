Не только двигатель и тормоз: ученые нашли неожиданное слабое место современных автомобилей

Ученые обнаружили сотни уязвимостей у современных автомобилей, оснащенных электроникой / © Фото из открытых источников

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Современныеавтомобили все больше напоминают компьютеры на колесах: они обладают мультимедийными системами, подключаются к интернету, обмениваются информацией со смартфонами, мобильными приложениями и облачными платформами. Исследователи из Гетеборгского университета и Технологического университета Чалмерса в Швеции проанализировали 413 уязвимостей автомобильного программного обеспечения и выяснили, что наибольшая их доля связана именно с внешними приложениями.

Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Software Quality Journal.

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Как хакеры могут проникнуть в автомобиль через обычные приложения

В исследовании ученые распределили уязвимости по типам программного обеспечения, к которому они принадлежат. Наибольшая доля – 36,2% – пришлась на внешние приложения. Речь идет о мобильных и вебпрограммах, облачных сервисах и системах управления автомобилями, которые взаимодействуют с транспортными средствами через интернет.

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Еще 23,5% уязвимостей касались автомобильных систем на основе процессоров и встроенного программного обеспечения, а 14,8% телематических систем, которые собирают и передают информацию о работе автомобиля. На симуляционное программное обеспечение пришлось 8% найденных проблем.

Кибербезопасность автомобиля / © ТСН

Исследователи обратили внимание, что внешние сервисы могут накапливать немало информации о владельце автомобиля. В частности, это данные о маршрутах, местах пребывания, характере использования машины и личных сведениях пользователя. Если приложение или облачная платформа недостаточно защищены, посторонние лица могут получить доступ к этой информации.

«Самое важное здесь то, что технологии, широко используемые в обычных онлайн-сервисах, теперь стали частью сферы автомобильной безопасности», — объяснила исследовательница программной инженерии Сриджита Басу, работающая в обоих университетах.

Для анализа ученые собрали данные из Национальной базы уязвимостей США и других источников за период с января 2022 по сентябрь 2024 года. Они также сравнили результаты с предыдущими исследованиями за 2010-2019 годы и обнаружили, что доля проблем во внешнем программном обеспечении возросла.

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© ТСН

Отдельно команда проверила 20 проектов с открытым программным кодом, которые используются в автомобильной отрасли или для разработки соответствующего программного обеспечения. С помощью пяти инструментов сканирования исследователи обнаружили 827 уязвимых программных библиотек — готовых компонентов кода, используемых разработчиками в своих проектах.

Особую опасность представляет то, что одна и та же библиотека может использоваться во многих программах. Если в ней находят слабое место, оно потенциально может влиять на несколько разных систем.

Как излом мультимедийной системы может повлиять на управление автомобилем

Опасность цифровых уязвимостей автомобилей – не сугубо теоретическая проблема. Еще в 2015 году специалисты по кибербезопасности продемонстрировали, как можно дистанционно проникнуть в мультимедийную систему внедорожника Jeep Cherokee и вмешиваться в работу его водительских функций.

Тогда исследователи получили удаленный доступ к системе Uconnect, отвечающей за развлекательные и коммуникационные возможности автомобиля. После демонстрации проблемы компания Fiat Chrysler объявила об отзыве примерно 1,4 миллиона автомобилей в США для установки программного обновления, которое должно было устранить уязвимость.

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Новое исследование показывает, что потенциальные пути атаки стали шире. Злоумышленнику не обязательно пытаться проникнуть непосредственно в бортовой компьютер: слабым местом может быть программа на смартфоне, вебсервисе или сервере, с которым автомобиль обменивается информацией.

В то же время последствия зависят от того, насколько хорошо производитель разделил разные системы автомобиля. К примеру, мультимедийное оборудование и телематика могут обмениваться информацией с другими компонентами машины. Если между ними нет достаточной защиты, слом одной системы потенциально может открыть путь к другим, в частности, отвечающим за безопасность движения.

«Если уязвимость используют, а границы безопасности между этими системами и критически важными функциями автомобиля окажутся недостаточными, злоумышленник потенциально может продвинуться дальше пределов исходного компонента», — предупредила Басу.

Значит ли это, что любой автомобиль можно сломать

Исследователи отмечают: обнаружение программной уязвимости не означает, что ее обязательно можно использовать для дистанционного взлома автомобиля или получить доступ к управлению им.

Из 413 проанализированных уязвимостей только 17 попали в каталог американского агентства по кибербезопасности, где фиксируют недостатки, которые уже использовали при реальных атаках. Большинство других проблем не имело подтверждений практической эксплуатации в проверенных исследователями источниках.

Кроме того, ученые затруднились определить, какая доля автомобилей на дорогах потенциально может быть сломана. Они также отметили, что проверка только 20-ти проектов с открытым кодом не охватывает всю автомобильную отрасль.

Для производителей исследователи рекомендуют регулярно проверять программные компоненты, следить за появлением новых уязвимостей и своевременно устанавливать исправления. Особенно важно разделять системы, отвечающие за управление автомобилем, и мультимедийные или внешние сервисы, чтобы проблемы в одной части не позволяли проникнуть в другую.

Водителям советуют устанавливать актуальные обновления программного обеспечения автомобиля, использовать надежные уникальные пароли для аккаунтов подключенных сервисов, защищать связанные с машиной мобильные приложения и проверять, какие программы имеют доступ к геолокации и личной информации.

В то же время, Басу подчеркнула, что основная ответственность за предотвращение таких угроз и их устранение лежит на производителях автомобилей и их поставщиках.

Кибербезопасность цифровых устройств — последние материалы ТСН.ua

Угрозы для подключенных автомобилей перекликаются с проблемами безопасности других цифровых устройств. В начале октября 2026 года приложение «Резерв+» заблокировало доступ для части владельцев модифицированных смартфонов с root-правами. В службе поддержки объяснили, что такая мера необходима для защиты информации, ведь root-доступ может создавать критические уязвимости и открывать возможности для вмешательства в системные файлы устройства.

Проблемы с программной защитой относятся и к обычным смартфонам. В сентябре специалисты предупредили об уязвимости в устройствах Google Pixel, которую уже использовали при целенаправленных атаках. Владельцам телефонов рекомендовали установить обновление безопасности, ведь хакеры воспользовались слабым местом в программном обеспечении .

Еще одна распространенная проблема – использование устройств, которые перестали получать обновления от производителей. В июле эксперты объясняли, что устаревшие версии операционных систем остаются без поправок для новых угроз. Поэтому злоумышленники могут использовать уже известные слабые места, чтобы получать доступ к информации. Поэтому регулярное обновление программного обеспечения остается важным элементом защиты не только для смартфонов, но и для других подключенных к сети устройств.

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