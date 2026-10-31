ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
264
Время на прочтение
5 мин

Не только двигатель и тормоз: ученые нашли неожиданное слабое место современных автомобилей

Хакеры могут добраться до систем автомобиля через облачные сервисы и обычные приложения

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Современный атомобиль

Ученые обнаружили сотни уязвимостей у современных автомобилей, оснащенных электроникой / © Фото из открытых источников

Современныеавтомобили все больше напоминают компьютеры на колесах: они обладают мультимедийными системами, подключаются к интернету, обмениваются информацией со смартфонами, мобильными приложениями и облачными платформами. Исследователи из Гетеборгского университета и Технологического университета Чалмерса в Швеции проанализировали 413 уязвимостей автомобильного программного обеспечения и выяснили, что наибольшая их доля связана именно с внешними приложениями.

Об этом пишет Science Alert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Software Quality Journal.

Как хакеры могут проникнуть в автомобиль через обычные приложения

В исследовании ученые распределили уязвимости по типам программного обеспечения, к которому они принадлежат. Наибольшая доля – 36,2% – пришлась на внешние приложения. Речь идет о мобильных и вебпрограммах, облачных сервисах и системах управления автомобилями, которые взаимодействуют с транспортными средствами через интернет.

Еще 23,5% уязвимостей касались автомобильных систем на основе процессоров и встроенного программного обеспечения, а 14,8% телематических систем, которые собирают и передают информацию о работе автомобиля. На симуляционное программное обеспечение пришлось 8% найденных проблем.

Кибербезопасность автомобиля / © ТСН

Кибербезопасность автомобиля / © ТСН

Исследователи обратили внимание, что внешние сервисы могут накапливать немало информации о владельце автомобиля. В частности, это данные о маршрутах, местах пребывания, характере использования машины и личных сведениях пользователя. Если приложение или облачная платформа недостаточно защищены, посторонние лица могут получить доступ к этой информации.

«Самое важное здесь то, что технологии, широко используемые в обычных онлайн-сервисах, теперь стали частью сферы автомобильной безопасности», — объяснила исследовательница программной инженерии Сриджита Басу, работающая в обоих университетах.

Для анализа ученые собрали данные из Национальной базы уязвимостей США и других источников за период с января 2022 по сентябрь 2024 года. Они также сравнили результаты с предыдущими исследованиями за 2010-2019 годы и обнаружили, что доля проблем во внешнем программном обеспечении возросла.

/ © ТСН

© ТСН

Отдельно команда проверила 20 проектов с открытым программным кодом, которые используются в автомобильной отрасли или для разработки соответствующего программного обеспечения. С помощью пяти инструментов сканирования исследователи обнаружили 827 уязвимых программных библиотек — готовых компонентов кода, используемых разработчиками в своих проектах.

Особую опасность представляет то, что одна и та же библиотека может использоваться во многих программах. Если в ней находят слабое место, оно потенциально может влиять на несколько разных систем.

Как излом мультимедийной системы может повлиять на управление автомобилем

Опасность цифровых уязвимостей автомобилей – не сугубо теоретическая проблема. Еще в 2015 году специалисты по кибербезопасности продемонстрировали, как можно дистанционно проникнуть в мультимедийную систему внедорожника Jeep Cherokee и вмешиваться в работу его водительских функций.

Тогда исследователи получили удаленный доступ к системе Uconnect, отвечающей за развлекательные и коммуникационные возможности автомобиля. После демонстрации проблемы компания Fiat Chrysler объявила об отзыве примерно 1,4 миллиона автомобилей в США для установки программного обновления, которое должно было устранить уязвимость.

Новое исследование показывает, что потенциальные пути атаки стали шире. Злоумышленнику не обязательно пытаться проникнуть непосредственно в бортовой компьютер: слабым местом может быть программа на смартфоне, вебсервисе или сервере, с которым автомобиль обменивается информацией.

В то же время последствия зависят от того, насколько хорошо производитель разделил разные системы автомобиля. К примеру, мультимедийное оборудование и телематика могут обмениваться информацией с другими компонентами машины. Если между ними нет достаточной защиты, слом одной системы потенциально может открыть путь к другим, в частности, отвечающим за безопасность движения.

«Если уязвимость используют, а границы безопасности между этими системами и критически важными функциями автомобиля окажутся недостаточными, злоумышленник потенциально может продвинуться дальше пределов исходного компонента», — предупредила Басу.

Значит ли это, что любой автомобиль можно сломать

Исследователи отмечают: обнаружение программной уязвимости не означает, что ее обязательно можно использовать для дистанционного взлома автомобиля или получить доступ к управлению им.

Из 413 проанализированных уязвимостей только 17 попали в каталог американского агентства по кибербезопасности, где фиксируют недостатки, которые уже использовали при реальных атаках. Большинство других проблем не имело подтверждений практической эксплуатации в проверенных исследователями источниках.

Кроме того, ученые затруднились определить, какая доля автомобилей на дорогах потенциально может быть сломана. Они также отметили, что проверка только 20-ти проектов с открытым кодом не охватывает всю автомобильную отрасль.

Для производителей исследователи рекомендуют регулярно проверять программные компоненты, следить за появлением новых уязвимостей и своевременно устанавливать исправления. Особенно важно разделять системы, отвечающие за управление автомобилем, и мультимедийные или внешние сервисы, чтобы проблемы в одной части не позволяли проникнуть в другую.

Водителям советуют устанавливать актуальные обновления программного обеспечения автомобиля, использовать надежные уникальные пароли для аккаунтов подключенных сервисов, защищать связанные с машиной мобильные приложения и проверять, какие программы имеют доступ к геолокации и личной информации.

В то же время, Басу подчеркнула, что основная ответственность за предотвращение таких угроз и их устранение лежит на производителях автомобилей и их поставщиках.

Кибербезопасность цифровых устройств — последние материалы ТСН.ua

Угрозы для подключенных автомобилей перекликаются с проблемами безопасности других цифровых устройств. В начале октября 2026 года приложение «Резерв+» заблокировало доступ для части владельцев модифицированных смартфонов с root-правами. В службе поддержки объяснили, что такая мера необходима для защиты информации, ведь root-доступ может создавать критические уязвимости и открывать возможности для вмешательства в системные файлы устройства.

Проблемы с программной защитой относятся и к обычным смартфонам. В сентябре специалисты предупредили об уязвимости в устройствах Google Pixel, которую уже использовали при целенаправленных атаках. Владельцам телефонов рекомендовали установить обновление безопасности, ведь хакеры воспользовались слабым местом в программном обеспечении .

Еще одна распространенная проблема – использование устройств, которые перестали получать обновления от производителей. В июле эксперты объясняли, что устаревшие версии операционных систем остаются без поправок для новых угроз. Поэтому злоумышленники могут использовать уже известные слабые места, чтобы получать доступ к информации. Поэтому регулярное обновление программного обеспечения остается важным элементом защиты не только для смартфонов, но и для других подключенных к сети устройств.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie