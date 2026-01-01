Не только электрокары: какие авто самые чувствительные к резким морозам

Дизельный двигатель / © drive2.ru

В Европе фиксируют все более частые резкие похолодания, и они становятся испытанием не только для электромобилей. В перечень наиболее уязвимых в сильные морозы специалисты снова добавляют дизельные авто — хотя об их зимних проблемах вспоминают значительно реже. При минусовых температурах такие машины могут терять тягу или вовсе останавливаться прямо на дороге.

Причина — в свойствах дизельного топлива. В отличие от бензина, оно реагирует на холод гораздо быстрее: уже у нулевой отметки мутнеет, а при примерно -5 °C начинает густеть. Когда столбик опускается до -10 °C, топливо переходит в гелеобразное состояние — и топливная система просто не может его прокачать.

Ключевая проблема — парафин в составе дизтоплива. Во время сильных морозов он кристаллизуется, забивает фильтры и магистрали. В такой ситуации двигатель может запуститься, но работает рывками, теряет мощность и в конце концов глохнет из-за недостатка топлива. Чаще всего это случается у владельцев старых дизельных авто, впрочем и современные модели не имеют абсолютной защиты — даже несмотря на системы высокого давления и частичного подогрева топлива.

Самый эффективный способ избежать проблем — зимний дизель или антигелевые присадки. На украинских АЗС в холодный сезон продают топливо, способное противостоять морозам до -30 °C. В Северной и Центральной Европе используют еще более агрессивные присадки, позволяющие эксплуатировать дизель в более суровых условиях.

Еще одно решение — предпусковой подогрев. В Швеции, Нидерландах и других северных странах водители широко пользуются блочными подогревателями, которые прогревают двигатель и помогают растворить парафиновые кристаллы. Такой метод особенно актуален после нескольких дней простоя автомобиля на сильном морозе.

