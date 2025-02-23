Не включайте фары до запуска двигателя: механик развеял популярный миф

Некоторые автомобилисты советуют "поморгать" фарами, если автомобиль не заводится. Но специалисты предостерегают, что это не всегда поможет, а в некоторых случаях может навредить.

Большинство водителей хотя бы раз в жизни сталкиваются с тем, что автомобиль не хочет заводиться. Чаще всего эта проблема возникает зимой, потому что аккумулятор "мерзнет" и не может быстро начать работать, особенно, если автомобиль простоял несколько дней без дела.

Об этом сообщает портал "Твоя машина".

"В такой ситуации некоторые опытные водители советуют поморгать фарами, чтобы "оживить" батарею, но на самом деле делать так не стоит", — предостерегает автор статьи со ссылкой на советы опытного автомеханика.

На самом деле в этом совете есть маленькое зернышко смысла, и кратковременное включение фар позволяет немного "взбодрить" аккумулятор. Но так можно делать только тогда, когда у вас относительно новая батарея и вы уверены, что она не разряжена полностью, а просто замерзла. А вот в профилактических целях этого делать не стоит, ведь такое "моргание" будет просто зря потраченным временем.

Впрочем, в некоторых случаях моргание фарами может только увеличить вашу проблему. Речь идет о старых или разряженных аккумуляторах, которые могут потратить остатки энергии на моргание и разрядиться окончательно.

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В таких случаях следует облегчить запуск двигателя другим способом. К примеру, если у вас автомобиль с механической коробкой переключения передач, прежде чем запускать двигатель нажмите педаль сцепления, чтобы не заставлять стартер крутить холодный коленвал, застывший в густой смазке.

Напомним, эксплуатация авто с минимальным количеством горючего в баке и горящим индикатором на приборной панели может обернуться серьезными проблемами и недешевым ремонтом. Чтобы избежать многих проблем, водителям советуют всегда держать уровень горючего выше четверти бака и планировать заправку своего авто заранее.

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