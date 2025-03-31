Не выпить, а попить: где запрещено употреблять воду за рулем и какая сумма штрафа

Авто

Реклама

На Кипре категорически нельзя употреблять пищу и воду за рулем. За нарушение водителю грозит штраф в размере 85 евро.

Об этом сообщает SUV News.

Этот подход объясняется тем, что употребление пищи во время вождения отвлекает водителя и снижает уровень контроля над транспортным средством. Так, он подвергает опасности себя и окружающих.

Реклама

"Если кто-то из водителей испытывает жажду или сильный голод, то он может остановиться в безопасном месте и сделать паузу на перекус, чтобы не получить штраф", — говорится в сообщении.

Ранее говорилось, что в украинской культуре вождения аварийная сигнализация нередко используется для выражения благодарности на дороге. В то же время, в правилах дорожного движения это не предусмотрено, что может вызвать вопрос об ответственности.