Не заправляйте бак "до краев": работник АЗС назвал 3 типа авто, которым это вредит

У многих водителей есть привычка заливать топливо «под завязку», но это может нанести серьезный вред автомобилю и обернуться дорогим ремонтом. Работник АЗС с опытом назвал три типа авто, которым такая практика категорически запрещена.

Об этом заправщик с более чем десятилетним стажем Сергей Г. рассказал изданию «Твоя машина».

Первые в списке рисковых — старые автомобили, в частности советские модели и иномарки 80-90-х годов. В таких авто отсутствуют современные системы контроля уровня топлива и клапаны для отвода паров.

«Когда бак переполнен, топливо попадает в вентиляционные трубки. Это создает давление, которое способно повредить бензонасос или вызвать утечку», — объяснил специалист.

Второй тип авто, которым опасно «наливать до краев», — это машины с пластиковыми баками. Такие баки легче металлических, но уязвимее. Со временем бензин или дизель может проникать в поры пластика, образуя микротрещины.

«Особенно опасно летом, когда топливо расширяется от жары. Бак может деформироваться или даже дать течь», — предостерегает автомеханик из Черкасс Александр К.

Третий тип авто — гибриды. В них система подачи топлива работает иначе, поскольку двигатель периодически выключается, а давление в баке регулируется электроникой. Если перелить топливо, можно повредить датчики или систему подачи.

В сервисных центрах уже были случаи, когда из-за переполненного бака электроника выдавала ошибки и блокировала запуск двигателя.

Последствия перелива могут быть серьезными — от поломки клапанов до риска воспламенения. Топливо способно попасть в дренажную систему или на разогретые части авто. Хотя в большинстве современных машин есть специальные ограничители, эксперты советуют прекращать заправку сразу после первого щелчка пистолета.

Итак, попытка «заправиться заранее» или сэкономить несколько минут может обернуться дорогим ремонтом. Безопаснее долить топливо позже, чем рисковать исправностью топливной системы.

К слову, эксперты предупредили, что бензин А-95 часто содержит дешевые химические присадки, которые разрушают двигатель, поскольку производителям выгоднее удешевлять производство. Поскольку распознать некачественное топливо невозможно, водителям советуют заправляться только на сетевых АЗС с хорошей репутацией, чаще проводить ТО и использовать очистители топливной системы.