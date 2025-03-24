Небезопасны во время дождя: 7 кнопок, которые нельзя нажимать в автомобиле

Автоматизированные системы, обычно помогающие при управлении машиной, из-за плохих погодных условий могут создать дополнительные риски.
Во время дождя автомобиль на трассе становится опаснее: снижается сцепление с дорогой, увеличивается риск аквапланирования и ухудшается видимость. Итак, если возникла необходимость сесть за руль во время дождя, следует обратить внимание на правильное использование некоторых функций автомобиля.
Об этом говорят эксперты издания "Автопилот".
В частности, они дали перечень функций в атомобеле, которых следует избегать в дождь.
- Кнопка "круиз-контроль" — на мокрой дороге, где колеса могут потерять сцепление, может привести к заносу, поскольку система будет пытаться поддерживать заданную скорость. Лучше взять контроль над скоростью на себя.
- Передние противотуманные фары полезны только во время тумана. В обычный дождь они неэффективны, а задние противотуманные фонари, слишком яркие, могут ослеплять других водителей.
- Автоматический режим "климат-контроля" во время дождя за окном не рекомендуют. Ведь в салоне повышается влажность и автоматический режим "климат-контроля" может не справляться с запотеванием стекла. Более эффективно будет направить поток воздуха на лобовое стекло и вручную отрегулировать температуру.
- Автоматические стеклоочистители – датчики дождя не всегда корректно реагируют на изменение интенсивности осадков. Регулировка стеклоочистителей вручную поможет поддерживать оптимальную видимость.
- Резкое включение подогрева стекла – на холодном стекле быстрый нагрев может вызвать его растрескивание, особенно если на нем уже есть повреждения. Подогрев стекла следует включать постепенно после прогревания салона.
- Автоматический режим коробки — на скользкой дороге автоматическая коробка может не всегда оптимально выбирать передачи. Переход на зимний или ручной режим (если есть) поможет лучше контролировать автомобиль.
- Использование аварийки без надобности опасно, ведь аварийная сигнализация предназначена для предупреждения об опасности (авария, остановка на обочине), а не для обозначения идущего дождя.
"В дождливую погоду от водителя требуется повышенное внимание. Водители должны адаптироваться к условиям и принимать решения исходя из ситуации, а не полагаться только на автоматику", — подчеркивают эксперты.
Напомним, простой карандаш в автомобиле может стать незаменимым помощником для водителя в случае срочного ремонта салона автомобиля.
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