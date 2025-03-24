Небезопасны во время дождя: 7 кнопок, которые нельзя нажимать в автомобиле

Автоматизированные системы, обычно помогающие при управлении машиной, из-за плохих погодных условий могут создать дополнительные риски.

Во время дождя автомобиль на трассе становится опаснее: снижается сцепление с дорогой, увеличивается риск аквапланирования и ухудшается видимость. Итак, если возникла необходимость сесть за руль во время дождя, следует обратить внимание на правильное использование некоторых функций автомобиля.

Об этом говорят эксперты издания "Автопилот".

В частности, они дали перечень функций в атомобеле, которых следует избегать в дождь.

Кнопка "круиз-контроль" — на мокрой дороге, где колеса могут потерять сцепление, может привести к заносу, поскольку система будет пытаться поддерживать заданную скорость. Лучше взять контроль над скоростью на себя. Передние противотуманные фары полезны только во время тумана. В обычный дождь они неэффективны, а задние противотуманные фонари, слишком яркие, могут ослеплять других водителей. Автоматический режим "климат-контроля" во время дождя за окном не рекомендуют. Ведь в салоне повышается влажность и автоматический режим "климат-контроля" может не справляться с запотеванием стекла. Более эффективно будет направить поток воздуха на лобовое стекло и вручную отрегулировать температуру. Автоматические стеклоочистители – датчики дождя не всегда корректно реагируют на изменение интенсивности осадков. Регулировка стеклоочистителей вручную поможет поддерживать оптимальную видимость. Резкое включение подогрева стекла – на холодном стекле быстрый нагрев может вызвать его растрескивание, особенно если на нем уже есть повреждения. Подогрев стекла следует включать постепенно после прогревания салона. Автоматический режим коробки — на скользкой дороге автоматическая коробка может не всегда оптимально выбирать передачи. Переход на зимний или ручной режим (если есть) поможет лучше контролировать автомобиль. Использование аварийки без надобности опасно, ведь аварийная сигнализация предназначена для предупреждения об опасности (авария, остановка на обочине), а не для обозначения идущего дождя.

"В дождливую погоду от водителя требуется повышенное внимание. Водители должны адаптироваться к условиям и принимать решения исходя из ситуации, а не полагаться только на автоматику", — подчеркивают эксперты.

Напомним, простой карандаш в автомобиле может стать незаменимым помощником для водителя в случае срочного ремонта салона автомобиля.

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