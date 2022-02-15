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Недорогой электрический внедорожник Geely в скором времени появится на мировом рынке

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Недорогой электрический внедорожник Geely в скором времени появится на мировом рынке

https://www.autohome.com.cn

Автомобиль имеет интересный дизайн и обычные характеристики.

Дочерняя компания китайской Geely – Geometry, представила новый доступный электрокросс X Tiger.

Автомобиль получит необычный для компании экстерьер с довольно яркими акцентами, небольшие габариты и один электромотор мощностью 82 лошадиные силы. Об этом сообщает издание Autohome.

Кроссовер получил узкие дневные ходовые огни, которые соединяет LED полоса. Основные блок-фары, спрятанные в яркие рамки оранжевого или лаймового цвета. Также разноцветные детали можно найти на разных частях кузова. Сзади с комфортом разместились фонари в виде бумеранга и маленький спойлер.

© https://www.autohome.com.cn
https://www.autohome.com.cn

Эксперты уверены, что новинка разделит свою платформу с кросс-хэтчбеком Geometry EX3, который практически такой же по габаритам, как X Tiger. В длину кроссовер будет достигать 4006 миллиметров, в ширину – 1765 миллиметров, а в высоту – 1550 миллиметров.

Силовую установку тоже подогнали под бюджетный сегмент. Автомобиль получит единственный небольшой электромотор, выдающий 82 лошадиные силы мощности, который сможет разогнать автомобиль всего до 102 километров в час. Получать энергию он будет от литий-железо-фосфатного аккумулятора, емкость которого пока неизвестна.

По некоторым данным, автомобиль может дебютировать в марте на Пекинском автосалоне. Но когда он появится именно на нашем рынке, пока неизвестно.

Напомним, что недавно первую партию нового флагманского кроссовера Geely на базе Volvo разобрали за восемь минут.

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