"Неисправимая проблема": механик предупредил, что грозит владельцам авто, выпущенных после 2017 года

Замена «мокрого» ремня ГРМ намного сложнее и дороже в отличие от обычного

Реклама

Владельцев современных автомобилей , выпущенных после 2017 года, может ожидать неисправимая и очень дорогая проблема. Ведущий автомеханик назвал ее «следующим большим скандалом» в автомобильной индустрии. Речь идет о так называемых «мокрых ремнях» ГРМ (ремни газораспределительного механизма), которые производители начали массово устанавливать вместо обычных ремней ГРМ.

Об этом рассказал механик автосервиса 911 Auto Repairs Дэйв Гаррисон в комментарии британскому изданию Express.

Почему «мокрый ремень» – это проблема

С 2017 года многие производители бензиновых и дизельных автомобилей заменили традиционные ремни ГРМ на «мокрые ремни» (или Belt in Oil, BIO). Эта система предполагает, что ремень переместили из наружной части двигателя внутрь картера, где он постоянно смазывается моторной смазкой. Производители утверждали, что это увеличивает эффективность, уменьшает сопротивление и снижает выбросы.

Реклама

Однако, по словам механика Дэйва Гаррисона, эти новые ремни имеют критически ограниченный срок службы.

«Следующий большой скандал – мокрые ремни. Их установили вместо ремней ГРМ на многих моделях после 2017 года, якобы они более эффективны. Мокрый ремень — это большая проблема, потому что у него только 10-летний срок службы, а потом рвется», — подчеркнул Дэйв Гаррисон.

Он объяснил, что ремень изнашивается и распадается, что может привести к остановке работы тормозов. При этом даже если поломка произойдет на девятом году эксплуатации, производители обычно «не хотят знать» об этом и перекладывают проблему на владельца.

Дорогой ремонт или полное обесценивание авто

Эксперт отметил, что ремонт в случае поломки «мокрого ремня» «очень сложный».

Реклама

"Это занимает вдвое больше времени, чем ремонт обычного ремня, и стоит дороже его заменить", - предупредил Гаррисон.

Автомобильные организации, как GEM Motoring Assist, подтверждают, что уже получали сообщения о случаях преждевременного выхода из строя мокрых ремней. Среди распространенных проблем называют набухание, расслоение и разрушение зубцов. Все эти частицы попадают и остаются внутри двигателя, и их приходится извлекать вручную.

Дэйв Гаррисон предупреждает о потенциальных долгосрочных последствиях: высокие затраты на ремонт могут вынудить водителей вообще отказаться от своих транспортных средств.

«Это то, от чего закатываются глаза, когда ты это видишь – о Боже, там мокрый ремень. Они говорят, что это лучше, но в итоге это стоит вдвое дороже во время ремонта или вообще неисправимой проблемой, и делает автомобиль, по сути, ничего не стоит», — подытожил механик.

Реклама

Напомним, с наступлением осени, когда температура резко снижается, а на дорогах появляются лужи и первые заморозки, автомастера фиксируют резкое увеличение количества клиентов из-за пяти типичных неисправностей , которые вызывает холодная и влажная погода. Эксперты напомнили, что чаще всего ломается осенью.