Некоторые владельцы автомобилей могут избежать налога на роскошь: о ком идет речь

Некоторые владельцы элитных автомобилей могут избежать уплаты налога на роскошь, ведь их автомобили не попали в список легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в 2025 году.

Об этом сказал эксперт Евгений Ермолов в интервью с Юрием Романенко, пишет autotheme.info.

Ермолов назвал перечень подлежащих налогообложению автомобилей "странным".

Какие авто подлежат налогообложению

В список, в частности, попали:

Aston Martin,

Audi,

Bentley,

BMW,

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Jaguar,

Lamborghini,

Land Rover,

Lexus,

Maserati,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Porshche,

Rolls-Royce,

Тойота.

"Когда они составляли список автомобилей, они пропустили, например, Ferrari или McLaren. Некоторые марки просто отсутствуют в списке. И если вашей марки нет в списке, то идеально вы не платите налог на роскошь. Кажется, это просто ошибка в законе", — отметил Ермолов.

Он пояснил, что налог на роскошь взимается с автомобилей, стоимость которых составляет более 3 млн. грн., пока минимальная зарплата составляет 8 тыс. грн. грн. Размер налога – 25 тыс. грн в год и уплачивается в течение первых пяти лет с момента производства автомобиля.

"Если вы купили двухлетний автомобиль, то в течение трех лет вы продолжаете платить этот налог, после чего останавливаете его оплату с момента производства", — объяснил эксперт.

Ермолов заметил, что этот пробел, вероятно, не будет важным для большинства владельцев автомобилей.

"Нас это, вероятно, не касается, мы не покупаем Ferrari. Но те, кто вдруг… Там много других марок, практически все известные нам", — добавил он.

По словам эксперта, нужно пересмотреть законодательство по налогообложению автомобилей. Пока владельцы обычных автомобилей сталкиваются с разными дополнительными платежами, некоторые секторы премиального рынка могут иметь непредвиденные преимущества из-за технических недостатков в законодательстве.

Эта информация особенно актуальна для тех, кто планирует купить автомобиль премикм класса в возрасте до пяти лет. Однако, по словам эксперта, подобные пробелы в законодательстве могут быть исправлены в будущем.

Напомним, перечень подлежащих налогообложению автомобилей определяет Минэкономики. Расчет стоимости можно произвести на сайте министерства.

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