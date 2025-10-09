Некоторых участников дорожного движения ограничат в правах: готовящих в Совете

Совет готовит изменения правил для водителей электросамокатов, моноколес и сигвеев

Парламентский комитет Верховной Рады поддержал ко второму чтению законопроект №3023, впервые четко урегулирующий использование электросамокатов , моноколес и другого легкого персонального электротранспорта. После вступления в силу владельцы этого транспорта станут полноценными участниками дорожного движения, получат четкие правила для передвижения по тротуарам и проезжей части, а также столкнутся с новыми запретительными знаками на дорогах.

Об этом рассказал один из авторов законопроекта, депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк в комментарии Forbes Ukraine.

Новые правила: кому можно на тротуар, а кому только на велодорожку

Ключевая цель документа, по словам авторов, состоит в легализации и установлении понятных правил для всех пользователей. Согласно тексту ко второму чтению, легкий электротранспорт больше не будет считаться просто «пешеходным устройством», а его движение будет строго регламентировано в зависимости от возраста водителя.

«Задача закона проста, но важна — легализовать использование электросамокатов и сделать правила понятными всем», — сообщил Горенюк.

Главные изменения, ожидающие пользователей электросамокатов, моноколес и сигвеев:

Дети до 7 лет смогут двигаться по тротуарам только под наблюдением взрослых.

Водители от 7 до 14 лет будут иметь право ездить по тротуарам, велодорожкам, а также во дворовых территориях, парках и скверах.

Лицам от 14 лет будет разрешено движение исключительно по велодорожкам, а в их отсутствие — по краю проезжей части.

На тротуарах в любом случае приоритет остается за пешеходами.

Запретные зоны, смертельная статистика и европейский опыт

Законопроект также дает право органам местного самоуправления самостоятельно определять зоны, где движение электротранспорта будет запрещено. Для этого в ПДД появится новый специальный знак — «Движение электросамокатов запрещено».

По словам Александра Горенюка, урегулирование этого вопроса является критически важным для безопасности, учитывая печальную статистику ДТП.

«Поэтому урегулирование этого вопроса – это вопрос безопасности», – добавил он.

Только за январь-сентябрь 2025 года полиция зафиксировала 1144 ДТП с участием электросамокатов. В этих авариях 14 человек погибли, а еще 765 получили травмы. Не дожидаясь общегосударственного закона, некоторые украинские города уже начали вводить собственные ограничения. Например, Ивано-Франковск стал первым городом, запретившим движение легкого мобильного транспорта в центре из-за многочисленных жалоб о наездах на пешеходов.

Эта тенденция соответствует европейскому опыту: Париж, Мадрид, Пятра-Нямц в Румынии полностью запретили передвижение на электросамокатах, а Барселона, Лондон и Рим существенно ограничили их использование. В Праге электротранспорт будет окончательно запрещен с января 2026 года.

Закон вступит в силу через три месяца после его официального опубликования. По сравнению с первым чтением из проекта убрали жесткое регулирование скорости, которое по словам Гооренюка, урегулируют позже подзаконными актами.

