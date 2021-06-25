Немцы назвали список автомобилей, которые не стоит покупать на вторичном рынке

Немцы назвали список автомобилей, которые не стоит покупать на вторичном рынке

Здесь оказались представители всех сегментов.

Организация по техническому надзору TÜV опубликовала список автомобилей, которые не стоит покупать на вторичном рынке.

В этом рейтинге оказались десять моделей, представляющих различные сегменты.

Интересно, что три из десяти проблемных моделей — автомобили VW, и первый в списке — компактвэн Volkswagen Touran. В процессе эксплуатации у него проявляются проблемы с тормозами и освещением, а также утечкой масла в двигателе. Уровень брака эксперты TÜV оценили на 9,8.

Далее идет довольно популярный Fiat 500. Второе место антирейтинга ему досталось "благодаря" проблемам с подвеской и освещением. Коэффициент брака — 8,7 при среднем значении 5,8%.

Третьим стал Volkswagen Passat, проблема которого заключается в частых дефектах тормозных дисков. Коэффициент брака — 8,3.

Associated Press

Продолжает список KIA Ceed, у которого все годы существования на рынке были проблемы с освещением. Коэффициент — 7,2. На пятом месте — минивэн Volkswagen Caddy, у которого чаще всего оказываются проблемы с тормозными дисками, причем уже в первые годы эксплуатации. Коэффициент — 7,0.

Kia Motors Global Media Center

У подержанной Skoda Octavia чаще всего возникают проблемы с дворниками. Коэффициент — 6,7.

Седьмая позиция за Renault Clio, который в четвертом поколении стал значительно лучше предшественника, но все же может создать проблемы владельцу уже в первые годы эксплуатации. В их число входят тормоза, ближний свет и подвеска. Коэффициент — 6,6.

motor.ru

Associated Press

Восьмым стал довольно популярный на европейском рынке Ford Focus. У него часто возникают проблемы с шасси. Коэффициент — 6,6. Девятая позиция рейтинга за BMW 5-Series. У автомобилей с большим пробегом эксперты TÜV обнаружили люфт в полуосях и проблемы с демпфированием. Коэффициент — 6,5.

И наконец замыкает этот список Seat Leon. Он почти не ржавеет, тормоза и подвеска идеальны, но, к сожалению, имеет не очень прочные пружины и амортизаторы. С возрастом добавляются проблемы с выхлопной системой и потерей смазки. Коэффициент — 6,4.

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