Немцы переделали Dacia Duster в агрессивный спорткар: что из этого вышло

Он спокойно может принять участие в гонках.

Немецкое ателье Prior Design решило устроить тюнинг для кроссовера Dacia Duster.

Об этом говорится на их официальном сайте.

Так, мастера решили сделать из этой модели настоящий спорткар в духе уличных гонок — широкий и низкий.

Около года назад ателье Prior Design показало этот боди-кит на рендерах и, очевидно, компания получила достаточно положительных отзывов и запросов, чтобы воплотить его в жизнь. Недавно компания начала принимать заказы на набор PD Dacia Duster Widebody Aero-Kit для модели второго поколения с 2018 года выпуска. Первым 20 покупателям бонусом обещано постер с этим широким Dacia Duster на нем.

prior-design.de

Пакет включает передний спойлер, передние и задние широкие крылья, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на крыше. Все части из стеклопластика, построенные с высокой точностью, что делает процесс установки довольно простым. Указанная цена не включает спойлер на крышу, за него придется доплатить еще 299 евро. Отдельно можно заказать и фирменные колесные диски от Prior.

Что касается стоимости, то все это обновление обошлось в три тысячи евро.

Ранее рассказывалось о том, что обновленный Dacia Duster получил экстремально версию.

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