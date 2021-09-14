Немцы представили маленький кемпер с полноценной ванной: имеет потрясающую цену для своего оснащения

Немцы представили маленький кемпер с полноценной ванной: имеет потрясающую цену для своего оснащения

Также он оборудован кухней с плитой и имеет место для размещения четырех человек.

Немецкий производитель фургонов Ahorn Camp представил компактный кемпер Van City, который имеет полноценную ванную комнату.

Об этом сообщает сайт New Atlas.

Дом на колесах создан на базе 5-метрового Renault Trafic. Несмотря на небольшие размеры внутри него удалось также разместить кухню и места для сна четырех человек.

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Крышу автомобиля сделали таким образом, что ее можно поднять и получить большую кровать или дополнительное пространство в салоне. Однако из-за этого ванная комната не закрыта полностью крышей, но, учитывая размеры фургона, это простительно.

Г-образная кухня имеет плиту с двумя конфорками, холодильник и раковину. Рядом с ней есть две скамейки для сидения, которые одновременно являются гостиной и столовой. Их можно также превратить в кровать.

Также автодом оснащен цистернами, которые имеют 18 литров пресной воды и могут вместить 14,5 литров сточных вод.

Стоит Van City 43 900 евро, что делает его очень неплохим предложением, учитывая, что это полнофункциональный кемпер. Доступен этот дом на колесах только для европейских рынков.

Ahorn Camp

Ранее сообщалось, что популярный микроавтобус Volkswagen переделали в уникальный кемпер.

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