Немцы составили рейтинг самых проблемных автомобилей с пробегом в 2021 году

В списке оказались пять моделей различных марок.

Немцы составили рейтинг наиболее проблемных подержанных автомобилей в 2021 году.

Соответствующий список, куда попали пять моделей разных марок, опубликовали эксперты Ассоциации технического надзора.

Так, рейтинг автомобилей организации TUV, от покупки которых лучше воздержаться, возглавил Dacia Logan второго поколения, которую наши покупатели знают под маркой Renault. По итогам исследования, оказалось, что количество поломок для машин в возрасте от 2 до 3 лет достигает 10,4%, а первые неисправности возникали уже на пробеге около 56 тысяч км.

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Второе место у бизнес-седана Volkswagen Passat. Владельцы этой модели сталкиваются с проблемами после 4-5 лет эксплуатации — в случае с немецкой моделью показатель составил 19,8% поломок на 90 тысяч км, а 6-7-летние экземпляры отказывают в 25,3% случаях на пробеге 120 тысяч км.

На третьем месте оказалась японская Mazda 6. Актуальная версия становится проблемной уже после 2-3 лет эксплуатации и 52 тысячах км пробега. Четвертая ступень антирейтинга у кроссовера Hyundai Tucson. В возрасте 10 лет у этого автомобиля возникают проблемы в 34% случаях на пробеге в 130 тысяч км.

edmunds.com

Замыкает топ-5 самых проблемных машин с пробегом японский кроссовер Nissan Qashqai. Этого автомобиля хватает на 10-11 лет беспроблемной эксплуатации и примерно 130 тысяч километров пробега. По словам экспертов, у авто в возрасте от 8 до 9 лет количество поломок возрастает до 34,4%.

Ранее немцы составили рейтинг подержанных кроссоверов, которые поражают своей надежностью.

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