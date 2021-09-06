Немецкие эксперты рассказали, как цвет влияет на стоимость подержанных автомобилей

Окрас машины имеет огромное значение.

Специалисты рассказали, как цвет влияет на стоимость подержанных автомобилей.

Так, популярная немецкая платформа по продаже автомобилей mobile.de провела масштабное исследование о влиянии цвета машины на ее стоимость при перепродаже, передает Autoportal.

Немецкие коллеги установили, что автомобили фиолетового цвета на вторичном рынке теряют около 27,2 процента средней цены, серебристого — 25%, золотистого — 23,1%, желтого — 13,3%, красного — 11,5%, синего — 9, 8%, серого — 9,7, черного — 9,5%, белого — 5,9%, оранжевого — 5,4%, зеленого — 1,3%. То есть, как видно, некоторые цвета могут ощутимо удешевлять машину. В основном это касается нетипичных цветов.

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В mobile.de отмечают, что одни и те же автомобили с более яркими цветами гораздо реже просматриваются в объявлениях, чем машины с более нейтральными цветами вроде серого или черного. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что не стоит все "грести под одну гребенку" — большое значение играет класс автомобиля. Так, красный может быть отличным выбором в пользу Ferrari, но когда речь идет о бизнес-седане, такие как Volkswagen Passat или BMW 5-Series, такой окрас неуместен, поскольку вызовет у владельца большую головную боль при перепродаже.

В целом немцы констатируют — собственнику, который рассчитывает в будущем хорошо "сбыть" свою железную лошадку, необходимо помнить, что цвет должен соответствовать сегменту автомобиля или некоторым средним значением. Также лучше избегать модных цветов — они могут быть популярны сегодня, но уже завтра потерять актуальность. Так сказать, классика решает.

Ранее эксперты рассказали, в каких цветах легче продать автомобиль на вторичном рынке.

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