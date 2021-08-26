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Немецкие специалисты дали водителям пять рекомендаций относительно экономии топлива

Немецкие специалисты дали водителям пять рекомендаций относительно экономии топлива

УНИАН

Эти "лайфхаки" обязательно пригодятся.

Немецкие эксперты дали автомобилистам пять рекомендаций относительно экономии топлива.

Так, объединение технического надзора TUV, которое занимается экспертизами, испытаниями и сертификацией автомобилей, выделило пять способов, которые помогут сэкономить расход бензина и дизеля, передает Autoportal.

Прежде всего — грамотное переключение передач. АКПП самостоятельно оптимизируют и выбирают необходимое передаточное число, а вот на "механике" водителю нужно все делать самому. Для экономии топлива на более высокую скорость следует переключаться при 2 000 об/мин. В городах, особенно густонаселенных, многим водителем приходится сохранять невысокую скорость, в таких условиях добиться какой-либо экономии горючего сложно, но все же выход есть.

Например, если ехать со скоростью 50 км/ч не на второй, а на четвертой передаче (а некоторые типы КП и двигателей позволяют даже «воткнуть» пятую), расход топлива можно снизить на целых 50%. Впрочем, здесь важно соблюдения одного условия – ехать так можно только по прямой, дабы не допустить «перегруза» двигателя. На "автомате" же главная рекомендация – не "топить" и никаких кик-даунов.

Правильное торможение. Перед красным сигналом светофора нужно снять ногу с газа и плавно нажимать на тормоз. Не стоит резко гнать, чтобы потом точно так же резко останавливать машину. Вообще это не только неэкомично, но и небезопасно.

Соблюдение скорости. Не нужно разгоняться за отметку в 130 км/ч, даже на тех дорогах где позволено больше (это касается Германии – в Украине же 130 км/ч является максимально разрешенной скоростью, для и то лишь на магистралях, коих немного). Часто из-за особенностей движения, постоянного торможения и ускорения, выигрыш во времени минимален, а расход топлива увеличивается.

Если машина забита лишними вещами, их стоит убрать. Дополнительные 100 кг в автомобиле увеличивают расход на 0,3 литра. То же самое касается аксессуаров, таких как багажные боксы и велосипедные крепления – они нарушают аэродинамику автомобиля и увеличивают расход топлива.

Контроль давления. Наконец, нужно следить за атмосферами в шинах. Например, давление в покрышках с недостаточным накачиванием в 0,2 бара увеличивает расход топлива на целых 10%.

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