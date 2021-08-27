Немецкие специалисты определили, как в современных авто "скручивают" пробег на одометре

Немецкие специалисты определили, как в современных авто "скручивают" пробег на одометре

К сожалению, это делается очень быстро и легко.

Специалисты из самой общественной организации автомобилистов Европы ADAC определили, как на современных автомобилях "скручивают" пробег.

Об этом сообщается на их сайте.

Для исследования они взяли Ford Kuga 2019 года, Opel Grandland X 2020 года и Peugeot 208 2019 года. На корректировку пробега им понадобилось всего несколько минут.

В двух автомобилях достаточно было подключить специальное устройство к бортовому диагностическому разъему, а в Opel его нужно было присоединить к одометру.

ADAC отмечают, что такие устройства можно законно купить в обычных магазинах, и они просты в использовании. С помощью программного обеспечения, которое в них содержится, пробег большинства транспортных средств можно регулировать при необходимости, не снимая одометр или другие части.

Корректировка километража осуществляется не только перед продажей подержанного автомобиля, но часто также во время его использования, например, в случае арендованных машин.

В организации отмечают, что из-за этого таких манипуляций автомобили продают за большую цену, а впоследствии они могут привести к дополнительным расходам из-за поломки некоторых компонентов, так как владелец машины будет считать, что авто еще не нужно проверять и оно в нормальном состоянии.

ADAC отмечают, что большинство мастерских и автомобильных экспертов не могут выявить профессионально выполненную манипуляцию с одометром. Поэтому покупатели бывших в употреблении автомобилей должны лично определить это перед покупкой.

Ранее сообщалось, что британцы назвали топ-10 надежных компактных кроссоверов с пробегом.

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