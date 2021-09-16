Немецкий стартап показал сверхмощный электрический гиперкар: будет иметь больше лошадиных сил, чем большинство аналогов с ДВС

Но у Elektron есть еще более мощная модель.
Немецкий стартап Elektron Motors представил концепт своего будущего электрического гиперкара Truva.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Автомобиль будет иметь 1400 лошадиных сил и стоить якобы меньше, чем 600 000 евро. Это уже второй проект компании, который получит огромную мощность. Несколько месяцев назад была анонсирована модель Quasar с 2300 л.с.
Ее дизайн воодушевленный Koenigsegg, но Truva выглядит совсем не так. Он имеет широкий и низкий корпус с большим количеством впускных отверстий и светодиодным освещением. Однако компания не предоставила никакой информации о силовом агрегате.
Elektron хотят производить электрические спортивные и гиперкары с характеристиками производительности мирового уровня. Все их будущие модели еще на ранних стадиях разработки и появляются только в виде визуализаций, но они утверждают, что автомобили пойдут в производство.
Из-за пандемии коронавируса планы стартапа изменились, но сейчас он вернулся к работе над Quasar и Truva. Elektron заявляет, что имеет очень мощных партнеров, но никаких названий не называет.
Ранее сообщалось, что британцы представили необычный одноместный электрокар мощностью в тысячу лошадиных сил.