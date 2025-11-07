Немедленно остановитесь: один индикатор на панели, угрожающий полной поломкой авто

Автомобиль

Во время продолжительной езды двигатель сильно нагревается. Для его защиты автомобиль имеет систему охлаждения. Однако если один из компонентов этой системы выходит из строя, двигатель начинает перегреваться.

Об этом пишет Express.

В этом случае на приборной панели загорается упреждающий индикатор — обычно это красный термометр с волнами под ним. У некоторых авто это сопровождается звуковым сигналом. Игнорировать этот сигнал нельзя.

Что делать, если автомобиль перегревается

Если вы увидели этот индикатор, следует как можно скорее остановиться в безопасном месте. Эксперты отмечают: даже небольшое расстояние, проеденное с перегретым двигателем, может привести к его серьезному повреждению.

Одним из наиболее распространенных рисков является повреждение прокладки головки блока цилиндров. По данным ассоциации RAC, такой ремонт в среднем стоит около 662 фунтов (более 36 тысяч гривен). В других случаях двигатель может полностью выйти из строя, и его замена будет стоить тысячи.

Роковая ошибка: чего нельзя делать

После безопасного припаркования и включения аварийной сигнализации рекомендуется открыть капот, чтобы дать двигателю остыть. Это займет не менее получаса.

Эксперты категорически предостерегают: никогда не пытайтесь снять крышку радиатора, пока двигатель перегрет. Охлаждающая жидкость может быть очень горячей, а из-за повышенного давления она может вырваться наружу и вызвать серьезные ожоги.

Распространенные причины перегрева

Система охлаждения состоит из многих компонентов, и любой из них может выйти из строя. Наиболее распространенными причинами являются:

Недостаток охлаждающей жидкости: Проверьте бачок — уровень должен быть выше «минимальной» линии.

Неисправный вентилятор: Часто причиной является электрическая неисправность, например перегорание предохранителя.

Неисправный термостат: Этот компонент регулирует поток жидкости. Если он «заклинил», жидкость не попадает в радиатор.

Неисправный водяной насос: Он обеспечивает циркуляцию жидкости и может засориться или дать поток.

Утечка в трубах: Трубы, по которым транспортируется жидкость, могут иметь трещины.

Если вы обнаружили, что после доливания охлаждающей жидкости (на холодном двигателе) автомобиль все равно перегревается, рекомендуется обратиться к специалисту по диагностике.

Напомним, даже самая крепкая коробка передач не выдержит грубого поведения. По словам экспертов, одна из самых опасных ошибок водителей — попытка включить заднюю передачу во время движения. Это создает ударную нагрузку на синхронизаторы и может разрушить механизм. Также вредно постоянно держать руку на рычаге или оставлять авто на передаче без ручника — такие действия сокращают срок службы трансмиссии.