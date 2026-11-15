Необычный дорожный знак "прищуренные глаза": почему водителям нельзя его игнорировать

Знак, который водителям его нельзя игнорировать / © Фото из открытых источников

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На дорогах некоторых стран можно встретить необычный дорожный знак для водителей, напоминающий два прищуренных глаза.

Об этом сообщает издание sabah.

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На самом деле, это не предупреждение об опасности для зрения, а указание для автомобилистов включить ближний свет фар. Такой знак устанавливают перед участками, где из-за особенностей дороги или освещения водителю важно быть хорошо заметным для других участников движения.

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Знак имеет круглую форму, белый фон и красную кайму. Внутри изображены два символа, верхняя часть которых окрашена чёрным. Именно из-за такого оформления он получил неофициальное название «прищуренные глаза».

Где посмотреть знак с «глазами»

Необычный указатель используют на сложных участках автомобильных дорог, в частности, перед мостами, тоннелями, горными серпантинами и резкими поворотами. Он сигнализирует, что водителю нужно включить ближний свет фар.

Это необходимо для лучшей видимости автомобиля и безопасного проезда участка. В то же время использовать дальний свет вместо ближнего не рекомендуется, ведь он может ослеплять водителей встречного транспорта.

Какой аналог знака есть в Европе

В европейских странах требования к включению фар также могут обозначаться другим символом. В частности, существует знак, по форме напоминающий белую медузу на синем фоне.

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Его можно встретить, например, перед въездами в тоннели. Он также напоминает водителям о необходимости включить освещение автомобиля перед проездом соответствующего участка.

Есть ли такой дорожный знак в Украине

В украинских правилах дорожного движения нет особого знака с изображением «прищуренных глаз» или белой медузы. В то же время, требования по использованию автомобильного освещения в Украине определены пунктом 9.8 ПДД.

Согласно ему, на механических транспортных средствах вне населенных пунктов во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а при их отсутствии в конструкции автомобиля — ближний свет фар.

Поэтому украинским водителям путешествующих за границу автомобилей стоит заранее ознакомиться с местными дорожными знаками. Необычное изображение, на первый взгляд напоминающее глаза, действительно может содержать важное требование для безопасного движения.

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