Необычный дорожный знак с черными "глазами": что он означает

В Америке на дорогах можно встретить необычный дорожный знак с двумя прищуренными глазами, который устанавливают на подъездах к тоннелям, подземным путепроводам и горным трассам.

Главное его предназначение — напомнить водителю включить ближний свет, что особенно важно для безопасного движения в темноте и на крутых поворотах. Американские инженеры подчеркивают, что этот символ работает эффективнее любой текстовой надписи, поскольку его легко и быстро воспринимает каждый водитель.

Транспортный консультант Дэн Миллер отмечает, что знак «глаза» особенно нужен в тех местах, где дальний свет может ослепить встречные автомобили, создавая потенциальную опасность. В Украине подобного знака нет — водители привыкли к синему кругу с пиктограммой фар.

В странах Европы знак устанавливают несколько раз на участке тоннеля — перед въездом, внутри и на выезде, что уменьшает риск аварий в замкнутых пространствах. Ближний свет позволяет освещать примерно 40 метров дороги, что достаточно, чтобы оценить ситуацию впереди и при этом не создавать опасности для других участников движения.

Хоть знак может казаться забавным, он выполняет очень важную функцию, напоминая водителям о необходимости видеть и быть заметными на дороге.

