Неожиданное глушение авто: водители часто не догадываются об истинной причине

Двигатель

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Ситуация, знакомая тысячам водителей: вы останавливаетесь на светофоре или медленно двигаетесь в пробке, и вдруг двигатель автомобиля неожиданно глохнет. Особенно это раздражает, если у машины автоматическая коробка передач — тогда любая неожиданность может стать опасной.

Об этом пишет Auto Świat.

Большинство водителей сразу подозревают проблемы с зажиганием, топливной системой или дорогостоящим ремонтом. Но, как выяснилось, часто причина гораздо проще — загрязнение дроссельной заслонки. Этот компонент отвечает за подачу воздуха в двигатель и со временем на нем накапливается слой грязи, масла и сажи.

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В результате при работе на холостых оборотах (например, на светофоре) дроссель не может обеспечить достаточный поток воздуха, и двигатель просто «задыхается». При этом система управления двигателем не всегда фиксирует ошибку — поэтому лампочка Check Engine может не засветиться, а диагностика не выявит проблем.

В движении, когда обороты выше, проблема не проявляется, поэтому авто может исправно ехать по трассе, но глохнуть в городе.

В большинстве случаев достаточно очистить дроссельную заслонку. Это можно сделать на любом СТО или даже самостоятельно, имея средство для очистки карбюраторов. В современных авто после процедуры понадобится еще и адаптация узла — чтобы электроника привыкла к новым условиям.

Эксперты советуют не спешить с дорогостоящим ремонтом — для начала следует проверить именно этот элемент. Это может сэкономить водителям немалые деньги и нервы.

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Напомним, в погоне за удобством водители используют переходники в прикуривателе для зарядки гаджетов. Это обычное дело: смартфон всегда под рукой, заряжание идет — вроде бы все хорошо. Но специалисты предупреждают: такая экономия может обернуться дорогостоящим ремонтом и серьезными проблемами с электричеством автомобиля.