Неожиданный лидер: какой электромобиль стал №1 в рейтинге 2025 года

Kia EV3 / © Autogeek

Эксперты составили перечень лучших электромобилей 2025 года, протестировав десятки современных моделей. Лидером рейтинга стал компактный кроссовер Kia EV3, который появился на рынке в 2024 году.

Об этом сообщило издание Autocar.

Эксперты отметили, что Kia EV3 имеет большой запас хода в своем сегменте, удобную информационно-развлекательную систему, просторный салон и вместительный багажник. Именно эти характеристики сделали его фаворитом среди других авто.

«Хотя EV3 и не является гейм-чейнджером, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным», — заявил дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.

В список также вошли еще девять моделей, которые, по оценке экспертов, превосходят своих конкурентов:

Hyundai Ioniq 5 N

Cupra Born

Renault 5 EV

Volkswagen ID.7

Porsche Taycan

Rolls-Royce Spectre

Tesla Model 3

BMW i7

Skoda Elroq

Специалисты отмечают, что сегодня почти все известные автопроизводители развивают собственные линейки электромобилей, поэтому выбор для покупателей становится все сложнее.

