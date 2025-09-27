ТСН в социальных сетях

603
1 мин

Неожиданный лидер: какой электромобиль стал №1 в рейтинге 2025 года

В списке лучших электромобилей 2025 года победил неожиданный фаворит. Он превзошел известных конкурентов из премиум-сегмента.

Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Kia EV3

Kia EV3 / © Autogeek

Эксперты составили перечень лучших электромобилей 2025 года, протестировав десятки современных моделей. Лидером рейтинга стал компактный кроссовер Kia EV3, который появился на рынке в 2024 году.

Об этом сообщило издание Autocar.

Эксперты отметили, что Kia EV3 имеет большой запас хода в своем сегменте, удобную информационно-развлекательную систему, просторный салон и вместительный багажник. Именно эти характеристики сделали его фаворитом среди других авто.

«Хотя EV3 и не является гейм-чейнджером, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным», — заявил дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.

В список также вошли еще девять моделей, которые, по оценке экспертов, превосходят своих конкурентов:

  • Hyundai Ioniq 5 N

  • Cupra Born

  • Renault 5 EV

  • Volkswagen ID.7

  • Porsche Taycan

  • Rolls-Royce Spectre

  • Tesla Model 3

  • BMW i7

  • Skoda Elroq

Специалисты отмечают, что сегодня почти все известные автопроизводители развивают собственные линейки электромобилей, поэтому выбор для покупателей становится все сложнее.

Напомним, многие водители в Украине сталкиваются с проблемой трещин на лобовом стекле. Причины могут быть разными: от камня, отлетевшего из-под колес другого авто, до града или осколков во время обстрелов. Казалось бы, это мелочь, однако иногда из-за нее можно получить штраф от полиции.

