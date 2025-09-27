- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 603
- Время на прочтение
- 1 мин
Неожиданный лидер: какой электромобиль стал №1 в рейтинге 2025 года
В списке лучших электромобилей 2025 года победил неожиданный фаворит. Он превзошел известных конкурентов из премиум-сегмента.
Эксперты составили перечень лучших электромобилей 2025 года, протестировав десятки современных моделей. Лидером рейтинга стал компактный кроссовер Kia EV3, который появился на рынке в 2024 году.
Об этом сообщило издание Autocar.
Эксперты отметили, что Kia EV3 имеет большой запас хода в своем сегменте, удобную информационно-развлекательную систему, просторный салон и вместительный багажник. Именно эти характеристики сделали его фаворитом среди других авто.
«Хотя EV3 и не является гейм-чейнджером, как может показаться на первый взгляд, он все же является значительным достижением и делает этот класс автомобилей немного более конкурентоспособным», — заявил дорожный тестер Autocar Илья Верпрает.
В список также вошли еще девять моделей, которые, по оценке экспертов, превосходят своих конкурентов:
Hyundai Ioniq 5 N
Cupra Born
Renault 5 EV
Volkswagen ID.7
Porsche Taycan
Rolls-Royce Spectre
Tesla Model 3
BMW i7
Skoda Elroq
Специалисты отмечают, что сегодня почти все известные автопроизводители развивают собственные линейки электромобилей, поэтому выбор для покупателей становится все сложнее.
Напомним, многие водители в Украине сталкиваются с проблемой трещин на лобовом стекле. Причины могут быть разными: от камня, отлетевшего из-под колес другого авто, до града или осколков во время обстрелов. Казалось бы, это мелочь, однако иногда из-за нее можно получить штраф от полиции.