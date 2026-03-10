Неожиданный штраф грозит водителям авто: кого именно коснется

Водителям в Польше угрожают штрафы Фото иллюстративный / © Pixabay

Реклама

Из-за подорожания топлива все больше водителей в Польше пытаются покупать бензин или дизель «про запас». Однако не все знают, что в стране действуют четкие правила перевозки и хранения горючего. За их нарушение предусмотрены значительные штрафы.

Об этом говорится на inPoland .

После обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо выросли во многих странах, в том числе в Польше. По этой причине некоторые автомобилисты начали перевозить дополнительные канистры с бензином или дизелем. Во время проверок на автозаправках контролирующие органы, прежде всего, обращают внимание на тару, в которой транспортируется горючее.

Реклама

Закон разрешает перевозить топливо только в специальных сертифицированных канистрах. Обычно такие емкости имеют маркировку UN, расположенную на боковой или нижней части канистры.

При этом установлены четкие ограничения:

одна канистра может вмещать не более 60 литров горючего;

общий объем топлива в автомобиле не должен превышать 240 литров.

К примеру, перевозить бензин или дизель в большой бочке объемом 200 литров запрещено. Также нельзя наливать горючее в непредназначенную для этого тару — в частности, пластиковые бутылки из-под воды, омывателя или бытовой химии. Такие емкости могут повреждаться от контакта с горючим или накапливать статическое электричество, что создает риск возгорания или даже взрыва.

За перевозку горючего в несертифицированной таре водителю грозит штраф до 3000 злотых, а за превышение разрешенного количества — до 2000 злотых.

Реклама

Правила хранения горючего

В Польше также регулируется хранение бензина и дизеля. Требования определены нормами пожарной безопасности.

Ограничения зависят от места хранения:

в гараже, расположенном в доме или на террасе — до 60 литров горючего;

в отдельном гараже площадью до 100 кв. м — до 200 литров.

В то же время, в квартирах, подвалах и на балконах хранить горючее категорически запрещено.

За нарушение правил хранения предусмотрен штраф до 5000 злотых, а в отдельных случаях возможны даже более строгие санкции, включая арест. Власти предупреждают, что хранение бензина, например в подвале многоквартирного дома, представляет серьезную опасность для всех жильцов.

Реклама

Эксперты советуют водителям соблюдать установленные правила и использовать только специальные канистры, чтобы избежать штрафов и риска пожара.

Отметим, с 3 марта, в Польше вступает в силу очередной этап масштабной реформы ПДД, так что штраф за хранение бензина является очередным жестким новшеством.

Так, в Польше уже действует наказание за скорость вне городов, разрешения на вождение авто для несовершеннолетних и новых возрастных ограничений для самокатов.

Польша: перемены для украинцев

Напомним, Польша упраздняет спецзакон для украинцев. Так, с 5 марта прекратит действие спецзакон о помощи гражданам Украины. Все ключевые механизмы поддержки теперь будут на общей основе польских законов, а правила проживания и получения выплат станут строже.

Реклама

Также некоторые украинцы лишатся права на бесплатную медицину в Польше. Речь идет о гражданах Украины со статусом UKR. Теперь большинство украинцев смогут получить первичную медицинскую помощь, консультации профильных специалистов или стационарное лечение только при уплате регулярных взносов за медстрахование.