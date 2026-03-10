ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
351
Время на прочтение
3 мин

Неожиданный штраф грозит водителям авто: кого именно коснется

Водители в Польше могут перевозить горючее только в сертифицированных канистрах и в ограниченном количестве. За нарушение правил предусмотрены штрафы до 3000 злотых.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Неожиданный штраф грозит водителям авто: кого именно коснется

Водителям в Польше угрожают штрафы Фото иллюстративный / © Pixabay

Из-за подорожания топлива все больше водителей в Польше пытаются покупать бензин или дизель «про запас». Однако не все знают, что в стране действуют четкие правила перевозки и хранения горючего. За их нарушение предусмотрены значительные штрафы.

Об этом говорится на inPoland.

После обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо выросли во многих странах, в том числе в Польше. По этой причине некоторые автомобилисты начали перевозить дополнительные канистры с бензином или дизелем. Во время проверок на автозаправках контролирующие органы, прежде всего, обращают внимание на тару, в которой транспортируется горючее.

Закон разрешает перевозить топливо только в специальных сертифицированных канистрах. Обычно такие емкости имеют маркировку UN, расположенную на боковой или нижней части канистры.

При этом установлены четкие ограничения:

  • одна канистра может вмещать не более 60 литров горючего;

  • общий объем топлива в автомобиле не должен превышать 240 литров.

К примеру, перевозить бензин или дизель в большой бочке объемом 200 литров запрещено. Также нельзя наливать горючее в непредназначенную для этого тару — в частности, пластиковые бутылки из-под воды, омывателя или бытовой химии. Такие емкости могут повреждаться от контакта с горючим или накапливать статическое электричество, что создает риск возгорания или даже взрыва.

За перевозку горючего в несертифицированной таре водителю грозит штраф до 3000 злотых, а за превышение разрешенного количества — до 2000 злотых.

Правила хранения горючего

В Польше также регулируется хранение бензина и дизеля. Требования определены нормами пожарной безопасности.

Ограничения зависят от места хранения:

  • в гараже, расположенном в доме или на террасе — до 60 литров горючего;

  • в отдельном гараже площадью до 100 кв. м — до 200 литров.

В то же время, в квартирах, подвалах и на балконах хранить горючее категорически запрещено.

За нарушение правил хранения предусмотрен штраф до 5000 злотых, а в отдельных случаях возможны даже более строгие санкции, включая арест. Власти предупреждают, что хранение бензина, например в подвале многоквартирного дома, представляет серьезную опасность для всех жильцов.

Эксперты советуют водителям соблюдать установленные правила и использовать только специальные канистры, чтобы избежать штрафов и риска пожара.

Отметим, с 3 марта, в Польше вступает в силу очередной этап масштабной реформы ПДД, так что штраф за хранение бензина является очередным жестким новшеством.

Так, в Польше уже действует наказание за скорость вне городов, разрешения на вождение авто для несовершеннолетних и новых возрастных ограничений для самокатов.

Польша: перемены для украинцев

Напомним, Польша упраздняет спецзакон для украинцев. Так, с 5 марта прекратит действие спецзакон о помощи гражданам Украины. Все ключевые механизмы поддержки теперь будут на общей основе польских законов, а правила проживания и получения выплат станут строже.

Также некоторые украинцы лишатся права на бесплатную медицину в Польше. Речь идет о гражданах Украины со статусом UKR. Теперь большинство украинцев смогут получить первичную медицинскую помощь, консультации профильных специалистов или стационарное лечение только при уплате регулярных взносов за медстрахование.

Дата публикации
Количество просмотров
351
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie