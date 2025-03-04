Неожиданный штраф: почему водителям следует внимательнее относиться к жидкостям в авто

Водителям в Украине следует внимательно относиться к выбору тормозной жидкости, ведь использование неподходящего материала может повлиять на безопасность движения. Кроме этого, согласно действующему законодательству, за такое нарушение предусмотрена административная ответственность, которая может обернуться штрафом.

Об этом пишет Автотема.

За первое нарушение водителю придется заплатить 680 грн. В случае повторного нарушения штраф может возрасти до 850–1700 грн., а систематическое игнорирование правил может привести к временному лишению права управления.

Специалисты отмечают, что применение несертифицированных материалов может вызвать неисправность тормозов. Это не только риск аварии, но и возможные штрафы и большие затраты на ремонт.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт назвал 7 роковых ошибок во время проверки уровня масла.

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