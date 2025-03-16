Неправильное использование "аварийки" будет караться штрафом и лишением прав

В Украине будут строго наказывать водителей за нарушение правил использования аварийной сигнализации
Автомобильная культура в Украине имеет глубокие корни, однако не все традиции водителей соответствуют закону. Некоторые привычные жесты на дороге, такие как благодарность или прощение с помощью аварийной сигнализации, могут привести к серьезным последствиям. Эксперты напоминают, что за неправильное использование "аварийки" можно получить штраф или даже потерять водительское удостоверение.
Об этом пишет Автотема.
Световые сигналы – немаловажная часть коммуникации между водителями. Многие используют аварийную сигнализацию, чтобы поблагодарить другого водителя или извиниться за ошибку на дороге. Однако Правила дорожного движения это запрещают.
- Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная сигнализация разрешена только в случаях:
- технических неисправностей транспортного средства;
- замятие в сложных условиях;
- вынужденной остановки из-за ДТП или других чрезвычайных ситуаций;
- ослепление водителя фарами встречного транспорта;
- требования полиции при проверке документов;
- нахождение автомобиля на месте аварии.
За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в 425 гривен. Если неправильное использование аварийки создало аварийную ситуацию для других участников движения, штраф увеличивается до 680 грн., а также возможное лишение прав на год.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водители могут получить штраф до 80 000 гривен даже без нарушения ПДД.
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