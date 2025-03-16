Неправильное использование "аварийки" будет караться штрафом и лишением прав

Автомобильная культура в Украине имеет глубокие корни, однако не все традиции водителей соответствуют закону. Некоторые привычные жесты на дороге, такие как благодарность или прощение с помощью аварийной сигнализации, могут привести к серьезным последствиям. Эксперты напоминают, что за неправильное использование "аварийки" можно получить штраф или даже потерять водительское удостоверение.

Об этом пишет Автотема.

Световые сигналы – немаловажная часть коммуникации между водителями. Многие используют аварийную сигнализацию, чтобы поблагодарить другого водителя или извиниться за ошибку на дороге. Однако Правила дорожного движения это запрещают.

Согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная сигнализация разрешена только в случаях:

технических неисправностей транспортного средства;

замятие в сложных условиях;

вынужденной остановки из-за ДТП или других чрезвычайных ситуаций;

ослепление водителя фарами встречного транспорта;

требования полиции при проверке документов;

нахождение автомобиля на месте аварии.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в 425 гривен. Если неправильное использование аварийки создало аварийную ситуацию для других участников движения, штраф увеличивается до 680 грн., а также возможное лишение прав на год.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине водители могут получить штраф до 80 000 гривен даже без нарушения ПДД.

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