Неправильные фары на авто: какой штраф предусмотрен для водителей

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В Украине многие автомобилисты стремятся улучшить комфорт ночной поездки, установив на свое транспортное средство нестандартную оптику. Однако за такие решения водителям могут назначить штраф и даже лишить водительских прав.

Об этом пишет «Твоя МАШИНА».

К примеру, сейчас все чаще внимание патрульных привлекают фары транспортного средства. Ксеноновые лампы сразу вызывают подозрения.

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Какие фары запрещены

Как отмечается, ксенон не запрещен, если речь идет о заводской оптике. Но если газоразрядные лампы установлены в фары, не предназначенные для такого типа освещения, то штрафа не избежать. Все потому, что такая модификация создает чрезмерно яркий световой поток, ослепляющий встречных водителей и пешеходов, значительно повышая риск дорожно-транспортных происшествий.

«Зачастую такая проблема характерна для покупателей подержанных автомобилей, часто даже не подозревающих о наличии запрещенных модификаций, продолжая эксплуатировать автомобиль с нарушениями до первой остановки полицией», — утверждают специалисты.

Сколько придется заплатить и какие еще есть риски

Использование «неправильных» фар тянет за собой штраф в размере 510 гривен согласно ч.2 ст.122 КУоАП.

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«Важно помнить, что при повторном нарушении водителю грозит лишение водительских прав сроком до шести месяцев», — отмечают в издании.

Напомним, мойки самообслуживания продолжают набирать популярность среди украинских водителей, особенно в больших городах. Их ценят за доступность, скорость и возможность самостоятельно мыть авто в удобное время. Однако даже в таком, казалось бы, простом деле возникают споры: что же наносить сначала активную пену или воду.

Как пояснил владелец одной из сетей автомоек, эффективность мойки зависит от нескольких факторов: степени загрязнения, состояния автомобиля и даже погоды