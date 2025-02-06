Несколько моделей Suzuki скоро исчезнут с рынка: дилер назвал причину

Несколько моделей Suzuki скоро могут стать недоступными в Австралии. Производство автомобилей Ignis, S-Cross, Vitara и Swift Sport для Австралии уже приостановлено, а трехдверный внедорожник Jimny еще может получить второй шанс.

Об этом рассказал директор Suzuki Australia Майкл Пачота для австралийского автомобильного сайта CarExpert.

По словам Пачоты, эти модели достигли "конца своего жизненного цикла", но главная причина остановки производства заключается в изменении требований безопасности к автомобилям, которые вступают в силу уже 1 марта 2025 года.

"Хотя мы приостановили производство этих автомобилей, у нас будут запасы для продолжения продаж в течение 2025 года. По сути, продукт не "снимается с производства", а заканчивает свой жизненный цикл, что всегда было частью нашего планирования продукта", — добавил дилер.

Новые требования безопасности к автомобилям среди прочего предусматривают обязательную установку систем автономного экстренного торможения (AEB) с двумя камерами.

Такая система, например, установлена ​​на 5-дверной версии Jimny XL, а в комплектацию Jimny 3-Door входит более ранняя версия AEB с одной камерой. Ожидается, что производитель обновит систему на трехдверном Jimny, чтобы продолжить его производство.

Из-за усилившихся требований другие автопроизводители также уже остановили выпуск некоторых моделей. Среди них Mitsubishi ASX, Eclipse Cross, Pajero Sport и Mazda 6.

Напомним, иногда ремонт автомобиля может стать настолько дорогим, что его продажа будет более разумным решением. Опытный автомеханик рассказал о пяти случаях, когда стоит избавиться от автомобиля как можно быстрее.

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