«Невидимая ловушка» для водителей: в Киеве появилась специальная камера автофиксации

Камера ПДД

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В Киеве на бульваре Николая Михновского (бывшая Дружбы Народов), 36 установили камеру автофиксации, которая уже вызвала резонанс среди водителей. Устройство под названием Каскад с номером 016-0509 фиксирует не только превышение скорости, но и движение по полосе для общественного транспорта.

Об этом сообщил местный житель Владимир в видео на Facebook, пишет «Автотема».

Это не просто камера на скорость. Она наказывает за выезд на крайнюю правую полосу, которой могут пользоваться только маршрутки, троллейбусы, спецтранспорт и авто с соответствующим разрешением», — рассказал Владимир.

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Комплекс работает в направлении левобережья столицы. Если частный автомобиль заезжает на полосу без оснований — система автоматически фиксирует нарушение пункта 17.1 ПДД. Штраф за это составляет 680 гривен.

В полиции объясняют, что такие нарушения массовые, особенно в часы пик. Именно поэтому подобные участки контролируют не только автоматикой, но и патрульными экипажами.

В случае повторного нарушения этой полосе сумма штрафа может быть удвоена внутри законодательства.

Напомним, номерные знаки кажутся простым и обыденным элементом автомобиля. Но в Украине даже незначительные отклонения от требований к госномерам могут стоить водителю 1190 гривен штрафа.

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