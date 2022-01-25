Ни один автопилот не отвечает требованиям безопасности - исследование

К производителям возникает масса вопросов.

Американские специалисты сделали громкое заявление относительно системы автопилотов.

Так, по информации InsideEVs, Страховой институт дорожной безопасности США (IIHS) пришел к выводу, что ни один автопилот не отвечает требованиям безопасности.

Как известно, IIHS уже давно выходит за пределы государственных стандартов испытаний. Их краш-тесты проводятся по более жестким методикам, чем у других общепризнанных организаций, например EuroNCAP.

Агентство разработало более строгую методику для тестов полуавтономных систем вождения. Она уделяет больше внимания общей безопасности.

"Системы частичной автоматизации могут сделать длительные поездки менее тягостными, но нет никаких гарантий того, что они повышают безопасность вождения. На самом деле все может быть даже наоборот, если системы не обеспечивают стопроцентную безотказность", — отметил президент IIHS Дэвид Харки.

Журналисты Consumer Reports также разделяют позицию IIHS. Не так давно Consumer Reports объявил, что уже начал тестировать системы мониторинга на автомобилях. По данным компании, единственными автопроизводителями, прошедшими испытания по их стандартам, были Ford и General Motors. Впрочем, у IIHS более строгая методика тестирования.

В большинстве автопилотов предусмотрены меры предосторожности. Однако в IIHS утверждают, что ни одна из существующих на рынке систем не отвечает всем выдвигаемым критериям. По убеждению специалистов института, для этого нужно установить постоянный мониторинг взгляда водителя и положения его рук на руле. Кроме этого, нужно увеличить в автомобиле количество предупредительных сигналов, которые могли бы привлечь внимание водителя, а при смене полосы движения водителя желательно подтверждать маневр в сторону.

Однако это не все требования IIHS. Помимо вышеперечисленного, автопроизводителям предлагается внедрить еще одну функцию: в случае какой-либо неисправности автопилота, автомобиль самостоятельно должен начать плавное замедление, предупредить производителя о проблемах и не разрешать снова включить автопилот до конца поездки. И последнее, но не менее важное: автопилот ни в коем случае не должен приступать к работе, если ремни безопасности не пристегнуты.

В официальном заявлении институт IIHS упрекнул некоторых автопроизводителей в том, что они не ограничивают возможности полуавтономных систем вождения. Поэтому у водителей может образоваться ошибочное представление о возможностях их транспортного средства.

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