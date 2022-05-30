Ни одно авто не сошло с конвейера: российский "АвтоВАЗ" продлил простой и "каникулы" для сотрудников

Ни одно авто не сошло с конвейера: российский "АвтоВАЗ" продлил простой и "каникулы" для сотрудников

Российское предприятие "АвтоВАЗ" не сможет приступить к производству машин в ближайшее время.

Причиной тому санкции, которые наложены на Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину.

"АвтоВАЗ", испытавший санкционное давление еще в начале марта, продлил простой сборочных конвейеров в Тольятти и Ижевске еще на неделю — с 30 мая по 3 июня включительно.

В то же время источник, приближенный к "АвтоВАЗу", утверждает, что завод начнет сборку автомобиля только 6 июня. Причина простоя – нехватка комплектующих.

У российского автопроизводителя начались первые простои именно в марте. Такая же ситуация сохранилась в последующие месяцы. Так, в апреле сотрудников отправили в трехнедельный корпоративный отпуск, а май начался с затяжных выходных, которые должны были завершиться 13 мая.

Впрочем, выйти на работу удалось далеко не всем. Большинство сотрудников каникулы продлили. В штатном режиме работает только Научно-технический центр и участки производства запасных частей и обеспечивают подразделения. Всем работникам, которые не будут заниматься "изготовлением запасных частей" или "работами над новыми проектами", будет выплачена компенсация в размере 2/3 от зарплаты.

С начала мая "АвтоВАЗ" не выпустил ни одного автомобиля и уже не выпустит. Вероятно, не удалось концерну и доставить в Россию электронные компоненты, законтрактованные у альтернативного поставщика из Китая. Мощное производство – ничего не скажешь.

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