Nissan 370Z загорелся во время гонки на скорость: кто победил в заезде

Nissan 370Z загорелся во время гонки на скорость: кто победил в заезде

Автомобили очень быстрые, но двигатель Nissan 370Z не выдержал нагрузки и загорелся.

Владельцы Nissan 370Z и Tesla Model S Plaid решили узнать, какой автомобиль быстрее. Все по классике – два автомобиля выставили в дрэг заезде, но закончился он довольно необычно.

В результате гонки Nissan 370Z загорелся прямо на дороге. Видео с заездом выложили на YouTube-канале Superspeed.

Конечно владелец Nissan не сошел с ума, когда пытался обогнать один из самых быстрых серийных электрокаров. Под капотом его 370Z модифицированный двигатель V6 на – 3.7 литра, который выдает 700 лошадиных сил. Кстати, с завода спорткар имеет мощность всего 328 "лошадей".

Против японца выставили – Tesla Model S Plaid, с тремя электродвигателями. Этот автомобиль выдает на диностенде – безумные 1020 лошадиных сил. Ее максимальная скорость – 321 км/ч, а до первой сотни она разгоняется всего за 2 секунды.

В первом заезде победителем стала Tesla, обогнав Nissan на несколько корпусов. Но вот во время реванша было самое интересное – двигатель Nissan не выдержал и просто загорелся. Скорее всего, водитель использует некую систему впрыска метанола или нитрометана и произошел взрыв. Теперь Tesla стала безоговорочным победителем в этой гонке.

Напомним, что недавно изобретатель установил на электромобиль Tesla три реактивных двигателя.