Nissan готовит компактный электромобиль на замену Micra: первое фото

Ключевым его рынком станет Европа.

Компания Nissan намерена создать новый электрокар.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что новая модель должна прийти на смену Micra, а ключевым ее рынком должна стать Европа.

Судя по изображению, электрокар получил укороченный капот и круглую светодиодную оптику, соединенную между собой тонкой полосой. Также видны большой логотип марки и традиционные зеркала заднего вида. По данным производителя, в основе модели ляжет модульная платформа CMF B-EV, разработанная концерном Stellantis специально для компактных электромобилей.

Nissan-global

Операционный директор Nissan Ашвани Гупта описал новинку следующим образом: это принципиально новая модель: она была разработана усилиями Nissan, а спроектирована и сделана Renault. Он подчеркнул, что, несмотря на общую платформу, электромобиль приобретет оригинальный дизайн и "сохранит характер Nissan". Технические подробности, а также сроки появления и цены на электрокар, заменяющий актуальную Micra, компания объявит позже.

Эта архитектура CMF B-EV уже использовалась для маленького электрокара Renault 5 Prototype, посвященного культовой модели R5: он дебютировал в статусе концепта в начале 2021 года, а к 2025 году на рынке должна появиться серийная версия. Что касается Nissan, то марка намерена к 2026 году значительно увеличить объемы продаж батарейных машин, а к 2030 году выпустить 23 электрифицированных модели, в том числе — 15 электромобилей.

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