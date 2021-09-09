Nissan начал испытания уникальной технологии переработки подержанных электродвигателей

Планируется, что новая технология войдет в широкое употребление в середине текущего десятилетия.

Компания Nissan и Университет Васэда объявили о начале испытаний в Японии совместно разработанной технологии переработки электродвигателей.

Об этом говорится в официальном пресс-сайте японского автопроизводителя в Украине.

Отмечается, что новая технология позволяет эффективно добывать высокочистые редкоземельные соединения из магнитов электродвигателей. Практическое применение стартует в Автомобильная промышленность поощряет электрификацию в рамках противодействия изменениям климата и перехода к углеродно-нейтральной экономике. В большинстве двигателей электромобилей используются неодимовые магниты, которые содержат редкоземельные металлы, в частности неодим и диспрозий. Сократить использование редкоземельных элементов важно не только из-за влияния на окружающую среду горнодобывающей и перерабатывающей промышленности, но и в связи с тем, что изменение баланса спроса и предложения приводит к колебанию цен как для производителей, так и для потребителей.

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Для более эффективного использования ограниченных и ценных ресурсов с 2010 года Nissan работает над снижением количества тяжелых редкоземельных элементов (РЗЭ) в магнитах электродвигателей. Кроме того, Nissan перерабатывает РЗЭ, удаляя магниты из двигателей, что не соответствуют производственным стандартам, и возвращая их поставщикам. Сейчас применяется несколько этапов переработки, включая ручную разборку и снятие. Следовательно, разработка более простого и рентабельного процесса поможет увеличить объемы переработки в будущем.

С 2017 года Nissan сотрудничает с Университетом Васеда, который имеет большой опыт исследований в области переработки и плавления цветных металлов. В марте 2020 года результатом их сотрудничества стала разработка пирометаллургического процесса, не требующего разборки двигателя.

Обзор процесса:

В двигатель добавляют карбюризатор и чугун и нагревают до температуры не менее 1400°C, чтобы расплавить вещества в его составе.

Затем добавляют оксид железа, благодаря которому происходит окисление РЗЭ в расплаве.

В расплав добавляется небольшое количество флюса с содержанием бора, который растворяет редкоземельные оксиды даже при низких температурах.

Расплав разделяется на два слоя жидкости: расплавленные оксиды (шлак), содержащие РЗЭ, всплывают на поверхность, а более плотный железоуглеродистый сплав опускается на дно.

После этого из шлака можно легко изъять РЗЭ.

Как показали испытания, этот процесс позволяет изъять 98% РЗЭ двигателя. Кроме того, этот метод сокращает продолжительность процесса извлечения и время работы по меньшей мере на 50% по сравнению с текущим методом, поскольку не требует размагничивания, снятия и разборки магнитов.

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В будущем Университет Васэда и Nissan продолжат масштабные испытания с целью разработки практических решений, а Nissan будет собирать двигатели от электромобилей, требующих утилизации, и продолжит развивать свою систему переработки.

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