Nissan отпраздновал 35-летие электрификацией популярного ретроавто

Автомобиль получил электрическую установку от Nissan LEAF и классический дизайн.

Японская компания решила отпраздновать 35-летие производства на британском заводе в Сандерленде очень оригинальным способом. Nissan заказал у компании Electric Dreams особую модернизацию Bluebird – первого автомобиля, сошедшего с конвейера в 1986 году.

Этот интересный проект получил название Newbird. Автомобиль решили оснастить "внутренностями" от популярного массового электромобиля Nissan LEAF. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Поскольку Nissan к 2030 году планирует электрифицировать большинство своих автомобилей – Newbird станет символом новой эры. Для того чтобы в старенький Bluebird интегрировать электрическую часть Nissan LEAF его пришлось значительно модифицировать. Двигатель внутреннего сгорания и коробку передач сняли и заменили новыми агрегатами. Аккумуляторные модули на 40 кВт/ч были разделены между передней и задней частью для идеального баланса.

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Зарядка электромобиля производится через оригинальную крышку топливного бака. Блок управления позволяет получать из сети мощность 6,6 кВт/ч. Также интересным решением было то, что инженеры оставили оригинальную приборную панель, а к датчику горючего подключили индикатор заряда аккумулятора.

Систему гидроусилителя, тормозную систему и отопление также пришлось переработать, чтобы они заработали от электричества. Интересно, что характеристики также изменились. Инженерам удалось выжать из автомобиля запас хода в 210 километров, а до первой сотни он разгоняется за 15 секунд.

Только представьте, у вас автомобиль дизайн которого имеет черты "старой школы", но при этом, он имеет все атрибуты современного авто, экологичен и очень комфортен.

С 1986 по 1990 год завод выпустил 187 178 единиц Nissan Bluebird. Когда спрос вырос, японцам пришлось увеличить производство и на выпуск одного автомобиля уходило 22 часа. Теперь технологии позволяют оптимизировать сборку авто и, например, на Nissan LEAF тратится всего 10 часов.

Напомним, что массовый переход на электромобили может спровоцировать потерю рабочих мест.