Nissan планирует вывести на автомобильный рынок Украины особую версию популярного кроссовера

Автомобиль получил необычную цветовую палитру и оригинальный дизайн.

Компания Nissan планирует продавать на украинском рынке необычную версию — JUKE Kiiro, которая создана в партнерстве с кинофраншизой "Бэтмен".

Автомобиль получил новый, необычный цвет кузова — Ceramic Grey в сочетании с деталями желтого цвета для обеспечения изящного и игривого вида. Об этом сообщается на официальном сайте Nissan Ukraine.

Для того чтобы сделать автомобиль более популярным, компания Nissan начала сотрудничать с Warner Bros. Pictures, тем самым поддержав дебют нового фильма по киноэпопее "Бэтмен". В Украине премьера фильма намечена на 3 марта 2022 года.

Кроме необычного цвета автомобиль получил выразительный алюминиевый передний спойлер. Дизайн 19 дюймовых дисков Juke Kiiro позаимствовали у топовой комплектации Tekna, но для того, чтобы они выглядели необычно, их покрасили в черный цвет.

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Зеркала и часть крыши имеют очень стильные узоры, а линия крыши, смещенная поближе к задней части автомобиля, словно сформирована потоком ветра или под действием скорости. Надо отметить, что хоть автомобиль выглядит грубо, но он не потерял свой стиль и привлекательность.

Технические характеристики достаточно обычны. Juke Kiiro оснащен экономичным бензиновым двигателем, который оснащен турбонагнетателем. Двигатель объемом – 1 литр развивает мощность 114 лошадиных сил. Так как это лимитированная версия, то такие автомобили будут выпущены в количестве 5 тысяч штук, 40 из которых будут продаваться в Украине.

Напомним, что вскоре легендарный Nissan электрифицируется и снова вернется на рынок.